Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Μαντί Καμαρά παραμένουν εκτός προπονήσεων και για ακόμη μια μέρα ακολούθησαν το πρόγραμμα θεραπείας τους.

Εκτός των δύο ποδοσφαιριστών και των διεθνών που απουσιάζουν (Μιχαηλίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Κεντζιόρα), ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει διαθέσιμους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές και δούλεψε αρκετά στο επιθετικό και τακτικό κομμάτι.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Η επιθετική τακτική βρέθηκε στο προσκήνιο στην προπόνηση της Τρίτης (18.11) στη Νέα Μεσημβρία, λίγες μέρες πριν την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Η μέρα στο προπονητικό κέντρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν παιχνίδια κατοχής, δουλειά στο επιθετικό, τακτικό κομμάτι, ενώ στο τέλος διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Μαντί Καμαρά και Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (19.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00»