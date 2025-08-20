Έξαλλος ο πρόεδρος της Σλάβια Πράγας: «Απαιτούμε συγγνώμη για την υπόθεση Ζαφείρη»
Δεν κρατήθηκε αυτή τη φορά ο Γιάροσλαβ Τβρντίκ. Ο εκκεντρικός και συνήθως... εκρηκτικός πρόεδρος της Σλάβια Πράγας, «ξαναχτύπησε» στα social media, βάζοντας στο στόχαστρο τον Τύπο της Τσεχίας και συγκεκριμένα το Denik Sport για τον τρόπο που χειρίζεται την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη.
Η κόντρα μεταξύ της Σλάβια και του συγκεκριμένου Μέσου έχει πάρει πλέον δημόσιες διαστάσεις, με τον πρόεδρο του τσεχικού συλλόγου να ανεβάζει τους τόνους, ζητώντας συγγνώμη και αποκατάσταση για όσα κατά την άποψή του γράφονται για τον Έλληνα παίκτη.
«Όταν αντιληφθήκαμε άλλη μια δόση αδικίας και ψεύδους σήμερα σχετικά με την υπόθεση Ζαφείρη, αποφασίσαμε ότι έφτασε η ώρα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τβρντίκ, προσθέτοντας πως αυτό το «θέατρο» δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ αόριστον.
Το νέο επεισόδιο πυροδοτήθηκε από σχόλιο φιλάθλου, που ζήτησε από τη διοίκηση να κινηθεί νομικά κατά του Denik Sport για τα «fake news». Και ο πρόεδρος συμφώνησε χωρίς δισταγμό: «Ναι, πρέπει να υπάρξει αποκατάσταση της αδικίας».
Kdyz jsme navnimali dalsi davku odpornosti a nepravd dnes o pripadu Zafeiris, tak jsme se rozhodli, ze ten cas nastal. Takze k tomu pristoupime a budeme se domahat omluvy a napravy. Tohle opravdu nejde donekonecna tolerovat.— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 19, 2025
