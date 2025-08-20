Τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια κρέμασε ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού και του Άρη, Μπράουν Ιντέγε, όπως έκανε γνωστό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Τίτλοι τέλους έπεσαν στην ποδοσφαιρική διαδρομή του Μπράουν Ιντέγε, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση, βάζοντας τέλος σε μια πορεία που κράτησε πάνω από 18 χρόνια.

Ο Νιγηριανός επιθετικός, γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από τη θητεία του σε Ολυμπιακό και Άρη «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στα 36 του χρόνια, ευχαριστώντας όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του στην πορεία του.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού μέτρησε 65 εμφανίσεις, όπου βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα 28 φορές και μοίρασε 10 ασίστ, ενώ στον Άρη μέτρησε 31 εμφανίσεις, όπου σκόραρε 10 φορές και σέρβιρε μία ασίστ.

Η ανακοίνωση του Ιντέγε για το τέλος της καριέρας του

«Μετά από πολλή σκέψη και με μικτά συναισθήματα, αποφάσισα να αποσυρθώ από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό για το ταλέντο και την μακρά καριέρα που απόλαυσα. Ευχαριστώ την οικογένεια και τους φίλους μου για την αδιάκοπη αγάπη, στήριξη και κατανόηση μέχρι σήμερα. Αυτό το παιχνίδι με έκανε και μου έδωσε τα πάντα απίστευτη χαρά, δύσκολες μέρες, την ευκαιρία να ταξιδέψω και να δω τον κόσμο, φιλίες ζωής και τόσες αξέχαστες αναμνήσεις. Σε όλους τους μάνατζερ που εργάστηκαν ακούραστα και διαπραγματεύτηκαν με συλλόγους για να γίνουν τα όνειρά μου πραγματικότητα – σας ευχαριστώ. Σε όλους τους αθλητικογράφους που πέρασαν αμέτρητες ώρες μέρα και νύχτα καλύπτοντας και προβάλλοντας την καριέρα μου, σας οφείλω ένα χρέος ευγνωμοσύνης. Σε κάθε σύλλογο που είχα την τιμή να φορέσω τη φανέλα του και να τον εκπροσωπήσω, σε κάθε προπονητή και συμπαίκτη που με ώθησε και με στήριξε να γίνω καλύτερος, και σε κάθε φίλαθλο που με στήριξε στις καλές και στις δύσκολες στιγμές σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Νιγηρία, για την ευκαιρία που μου έδωσες να φορέσω τα εθνικά χρώματα και να είμαι μέλος των Super Eagles. Αν και ο χρόνος μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής έχει φτάσει στο τέλος, το ποδόσφαιρο θα είναι πάντα κομμάτι της ζωής μου καθώς μπαίνω στο επόμενο κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ όλους που υπήρξατε μέρος αυτού του ταξιδιού και ανυπομονώ να σας συναντώ ακόμα σε αυτούς τους ποδοσφαιρικούς δρόμους».