Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναμένονται άμεσα εξελίξεις για το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ, με τους Reds να εξετάζουν και το ενδεχόμενο δανεισμού του.

Εξελίξεις φαίνεται πως θα υπάρξουν άμεσα για τον Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ. Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Έλληνας αριστερός μπακ είναι πιθανό να αποχωρήσει από τους «κόκκινους», με τον δανεισμό να αποτελεί σοβαρή επιλογή, αν δεν βρεθεί κάποια καλή πρόταση για πώληση.

Η απόκτηση του Κέρκεζ, σε συνδυασμό με την παραμονή του Άντι Ρόμπερτσον, έχει φέρει συνωστισμό στη θέση του αριστερού μπακ, αφήνοντας τον Τσιμίκα εκτός βασικού πλάνου από τον προπονητή Άρνε Σλοτ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού για Τσιμίκα: Ενδιαφέρον από Premier League και Ευρώπη

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο σύλλογος προτιμά να πουλήσει τον Τσιμίκα, αλλά αν δεν βρεθεί η κατάλληλη πρόταση, δεν αποκλείεται να τον παραχωρήσει ως δανεικό, προκειμένου να πάρει παιχνίδια στα πόδια του.

🚨 Kostas Tsimikas exit, expected to accelerate as Liverpool could also open to potential initial loan proposals.



The left back is prepared to leave as Kerkez and Andy Robertson will be the LBs for Arne Slot. pic.twitter.com/KycSz2HfO8 August 17, 2025

Την ίδια στιγμή, ομάδες από την Premier League όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ, η Λιντς και η Γουλβς έχουν δείξει ενδιαφέρον, ενώ έχουν ακουστεί και άλλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, όπως η Λιλ και η Βαλένθια.

Να θυμίσουμε πως ο Τσιμίκας μάλιστα γιόρτασε πρόσφατα πέντε χρόνια παρουσίας στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, όπου έχει κατακτήσει πέντε τίτλους, με 118 συμμετοχές και 18 ασίστ στο ενεργητικό του.