Σύμφωνα με τους Άγγλους, ο Κώστας Τσιμίκας δεν επιθυμεί να συνεχίσει να παίζει στην Premier League και θα αναζητήσει μία νέα πρόκληση στο εξωτερικό.

Ο Κώστας Τσιμίκας πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν από τη Λίβερπουλ, πριν «κλείσει» το καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο και ήδη βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Ο Έλληνας αμυντικός μετά από πέντε χρόνια στους Reds ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το «Άνφιλντ», αλλά πιθανότατα και την Premier League. Όπως μετέδωσε η Athletic, ο «Greek Scouser» δεν επιθυμεί να συνεχίσει να βρίσκεται στην Αγγλία εάν δεν παίζει στην Ευρώπη.

Επομένως, θεωρεί προτιμότερο το να φύγει από το Νησί παρά να αγωνιστεί για ένα κλαμπ της δεύτερης κατηγορίας, όπως η Μπέρμιγχαμ με την οποία συνδέθηκε.

Στο μεταξύ, η Λιλ φαίνεται πως επικοινώνησε και με την Λίβερπουλ τις τελευταίες μέρες με στόχο να μάθει τα οικονομικά δεδομένα για τον Κώστα Τσιμίκα, τον οποίο η ομάδα του Σλοτ θα ήθελε να παραχωρήσει άμεσα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα:

«Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να φύγει πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου. Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής θέλει να ενταχθεί σε μια ομάδα που προσφέρει ευρωπαϊκή συμμετοχή και είναι πιο πιθανό να μετακινηθεί στο εξωτερικό παρά να παραμείνει στην Premier League. Προς το παρόν, κρατά ανοιχτές τις επιλογές του»