Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μπράιτον φαίνεται να ετοιμάζονται να συγκρουστούν για τον Χρήστο Μουζακίτη, όπως άλλωστε αποκάλυψε η Sun.

Ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών συλλόγων σε όλο τον κόσμο, χάρη στην εντυπωσιακή πρώτη σεζόν του με τα Ερυθρόλευκα την προηγούμενη χρονιά. Η εξαιρετική του παρουσία του χάρισε το βραβείο «Golden Boy Web», μια σημαντική διάκριση. Ο Μουζακίτης άφησε πίσω του τον Άρντα Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Μπέλινγχαμ της Μπορούσια Ντόρτμουντ και τον περσινό νικητή, τον Γιλντίζ της Γιουβέντους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Sun, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπράιτον παρακολουθούν τον Μουζακίτη ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. Και οι δύο ομάδες έχουν στο στόχαστρό τους τον νεαρό μέσο πάνω από έναν χρόνο, από τότε που εκτοξεύθηκε με τον Ολυμπιακό.

Η Γιουνάιτεντ επιθυμεί να ενισχυθεί στο κέντρο και στο παρελθόν έχει συνδεθεί με τον Μπαλέμπα της Μπράιτον και τον Γκάλαχερ της Ατλέτικο Μαδρίτης, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει. Οι Γλάροι θα μπορούσαν να παραχωρήσουν τον Μπαλέμπα και πάντα αναζητούν ανερχόμενα αστέρια, όπως έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τη «Sun», ο Μουζακίτης δεν πρόκειται να πωληθεί για λιγότερα από 40 εκατ.λίρες και η Γιουνάιτεντ με την Μπράιτον προετοιμάζονται για έναν έντονο... πλειστηριασμό για τον Έλληνα μέσο, του οποίου το συμβόλαιο στον Πειραιά λήγει το 2029.

Η Sun αποκάλυψε επίσης ότι ο Μουζακίτης παρακολουθείται από την Άρσεναλ, την Άστον Βίλα και τη Γουλβς στην Premier League, ενώ έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ, της Μίλαν, της Γιουβέντους, της Βιγιαρεάλ και της Ατλέτικο Μαδρίτης.