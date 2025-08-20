Ολυμπιακός, μεταγραφές: Όλα δείχνουν happy end με τον Αντίνο που κάνει... παπάδες στη Γοδόι Κρουζ (vids)
Σαντίνο Αντίνο και Ολυμπιακός αποτελούν ένα story που πρόκειται - όπως όλα δείχνουν - να έχει αίσιο τέλος για τους Πειραιώτες. Ο 19χρονος winger της Γοδόι Κρουζ είναι πλέον ιδιαίτερα κοντά στο να πιάσει Λιμάνι και έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία ότι πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο το τελευταίο διάστημα. Ο Αντίνο για τη σεζόν 2024-2025 είχε 24 αγώνες με 4 γκολ και 3 ασίστ. Ο Σαντίνο Αντίνο είχε πετύχει ένα πανέμορφο γκολ τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/8) απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο.
Επίσης να θυμίσουμε πως στο παιχνίδι που έπαιξε η ομάδα του Γοδόι Κρουζ τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/08) στην έδρα της Ρίβερ Πλέιτ, όπου ηττήθηκε με 4-2, εκείνος διακρίθηκε δίνοντας μία ασίστ μετά από ωραία ατομική ενέργεια. Η προσθήκη του Αντίνο είναι κάτι που περιμένουν για τα καλά στον Ολυμπιακό θεωρώντας ότι είναι σε θέση να κάνει για τα καλά τη διαφορά. Γενικά ο χαρισματικός πιτσιρικάς κάνει... παπάδες - όπως θα μπορούσε να αποτυπωθεί - στον σύλλογό του, δείχνοντας και την προοπτική του.
Ο Αντίνο σε αριθμούς
Με την πρώτη ομάδα της Γοδόι Κρουζ: 39 αγώνες με 6 γκολ και 5 ασίστ
Με τη 2η ομάδα της Γοδόι Κρουζ: 26 αγώνες με 3 γκολ και 1 ασίστ
