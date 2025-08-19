Ολυμπιακός, μεταγραφές: Το scouting στον Σαντίνο Αντίνο από τότε που ήταν 16 ετών (vid)
Στάθηκε σε αυτό και ο Κώστας Καραπαπάς στην παρουσία του σε αγγλόφωνη εκπομπή φιλάθλων του Ολυμπιακού του εξωτερικού (και ειδικότερα σε αυτή του Thrylos 7 International), όπου αναφέρθηκε σε πολλά θέματα, μιλώντας για 3 ώρες και 18 λεπτά. Στο σκέλος δηλαδή του πως λειτουργεί το τμήμα scouting των Πειραιωτών και στο ότι έχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για έναν παίκτη: από τα στατιστικά του μέχρι και το τι χαρακτήρας είναι.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Το νέο γήπεδο που θα αποτελέσει επένδυση άνω των 60 εκατ. ευρώ και ποια τα θέματα που συζητιούνται
Ως προς την περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο λοιπόν, του νεαρού Αργεντίνου εξτρέμ, ο Ολυμπιακός (που έχει μόνιμα δικό του άνθρωπο στην Αργεντινή) τον έχει σε καθεστώς τσεκαρίσματος από την ηλικία των 16 ετών. Τώρα ο Αντίνο είναι στα 19 του χρόνια και έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό αγωνιστικό project αλλά και πολλά υποσχόμενο. Δεν είναι βέβαια η μόνη τέτοια περίπτωση από πλευράς χρονικής παρακολούθησης.
Πλην όμως από τη στιγμή που παραμένει στην επικαιρότητα και ως ένας παίκτης που θέλει να κλείσει και τυπικά ο Ολυμπιακός έχει τη σημασία του όλο αυτό ως background. Ότι δηλαδή υπάρχει ένας ολόκληρος... φάκελος με τα στοιχεία του παίκτη και για το potential του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.