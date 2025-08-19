Ρενάτο Σάντσες: Ο άπιαστος «box-to-box» χαφ αναζητεί... γιατρειά

Ο Ρενάτο Σάντσες, το άπιαστο wonderkid και ο βραχνάς των τραυματισμών. Ο Πορτογάλος πλησιάζει στον Παναθηναϊκό με όνειρο να λυτρωθεί από τους... μύες του και να αναγεννηθεί ως απόλυτος χαφ!

«Ξέρω ότι πολλοί με έχουν ήδη ξεγραμμένο. Πρέπει να μιλήσουν στον πατέρα μου, νομίζω. Εκείνος είχε μια φράση που συνήθιζε να μου λέει πάντα στα δύσκολα: ''Είσαι πολεμιστής. Κι ένας πολεμιστής δεν τα παρατά ποτέ. Πηγαίνει στη μάχη, ακόμα κι αν τη θεωρεί χαμένη''». Από τότε βέβαια που έγραψε εκείνα τα λόγια στο «Player's Tribune» πίσω στο 2019, η μοίρα έχει τεστάρει στο έπακρο το κατά πόσο είναι έτοιμος ο Ρενάτο Σάντσες να τα ακολουθήσει.

Οι επευφημίες άλλωστε και οι τίτλοι για το επόμενο wonderkid που έρχεται να καταπλήξει στην Ευρώπη, έχουν δώσει την θέση τους σε ατάκες που σφύζουν από ανυποληψία. Το αιώνιο ταλέντο, το παιδί - τραυματίας. Εκείνος ωστόσο δεν τα παράτησε ποτέ. Ακόμα κι αν η διαδρομή του σε καμία περίπτωση δεν ήταν εκείνη που θα ήλπιζε. Το απόγειο στο EURO του 2016 όπου τού χάρισε την πολύκροτη μεταγραφή στη Μπάγερν αποτελεί απλώς μια μακρινή ανάμνηση.

Μπάγερν, Σουόνσι, Παρί, Ρόμα, Λιλ και ξανά Μπενφίκα. Σε καμία δεν κατάφερε να στεριώσει. Οι τραυματισμοί δεν τού το επέτρεψαν ποτέ. Στον Παναθηναϊκό ωστόσο, ο Ρενάτο Σάντσες ελπίζει πως η ρότα επιτέλους θα αλλάξει. Ο Πορτογάλος χαφ πλησιάζει στο τριφύλλι με την ελπίδα πως θα αφήσει πίσω του την κατάρα των τραυματισμών, η οποία δεν επέτρεψε ποτέ σε μια υποσχόμενη καριέρα να αναχωρήσει από τον διάδρομο απογείωσης...

Χρυσό, αλλά... πληγωμένο βιογραφικό

Υπό διαφορετικές συνθήκες άλλωστε ο Ρενάτο Σάντσες, ούτε που θα σκεφτόταν να πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα - εκτός κι αν μιλάμε για τα γαλήνια νερά των ελληνικών νησιών. Ως πιτσιρικάς στη Μπενφίκα έμοιαζε να κινείται σε μια σφαίρα, ανώτερη από τους συμπαίκτες του. Στην Πορτογαλία τον περιέγραψαν γρήγορα ως το αμάλγαμα υψηλής τεχνικής και θηριώδους σωματικής κατάστασης.

Από τον ρόλο ενός κλασικού «box-to-box» μέσου πρόκειται για ένα προφίλ εκρηκτικό, δυναμικό με έντονη επιθετική διάθεση και με κάθετες κούρσες που οργώνουν το γήπεδο. Ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά, αλλά κι ένα μαεστρικό EURO ως ρυθμιστής της μετέπειτα πρωταθλήτριας Πορτογαλίας, που έπεισαν τη Μπάγερν να πληρώσει 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον υπογράψει το 2016, αλλά έκτοτε η πορεία του δεν ήταν ποτέ η προσδοκώμενη.

«Ξέρω ότι η πρώτη μου σεζόν στη Μπάγερν δεν ήταν ιδανική» είχε παραδεχτεί ο ίδιος. Έβλεπα τα σχόλια του κόσμου που με ήθελαν εκτός ομάδας. ''Αποτυχία, τελειωμένος, πουλήστε τον άμεσα''. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι όσο κι αν προσπαθούσα, δεν μπορούσα να ανακτήσω τον ρυθμό μου». Στη Λιλ ήλπιζε πως είχε την ευκαιρία για μια νέα αφετηρία. Όπως και στην Πάρι. Έτσι και στη Ρόμα... Το ίδιο και στη Μπενφίκα, τον τόπο που μεγαλούργησε κι επέστρεψε τελικά το 2024. Μια κοινή συνισταμένη ωστόσο ήταν πάντα εκεί. Με μοναδικό ρόλο να τον φρενάρει...

Τραυματίας για περίπου τρία χρόνια!

«Δεν θα πω ότι είμαι ο άνθρωπος που τον γνωρίζει καλύτερα, αλλά είμαι ένας από αυτούς που ξέρουν τον Ρενάτο. Είναι ένα υπέροχο παιδί και ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Δυστυχώς, περνάει μια περίοδο με πάρα πολλούς τραυματισμούς. Κάθε σύλλογος προσπαθεί να τον βοηθήσει, χωρίς όμως επιτυχία, αλλά πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή του. Αν ήταν κακός χαρακτήρας, κακός επαγγελματίας, θα τον είχαν ήδη απομακρύνει από αυτόν τον χώρο».

Ο Λουίς Κάμπος, νυν τεχνικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, και αρχιτέκτονας πίσω από κορυφαίες ομάδες της σύγχρονης εποχής (Ρεάλ του 2012, Μονακό του 2017 κ.τ.λ), λέει με απλά λόγια την αλήθεια γύρω από την περίπτωση Ρενάτο Σάντσες. Όπου κι αν πήγε, κάθε προσπάθεια που κατέβαλε, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος λόγω αλλεπάλληλων μυϊκών τραυματισμών.

Από το 2016 όπου έκανε το «μπαμ» στην κορυφαία σκηνή έως και σήμερα έχει απουσιάσει συνολικά για 892 μέρες με 30 (!) περιπτώσεις τραυματισμών. Σχεδόν τρία χρόνια σε αδιαθεσιμότητα, σε μια συνεχή πάλη για να βρει σταθερότητα και ρυθμό. Έκτοτε η κορυφαία του σεζόν σε συμμετοχές ήταν με την Λιλ τη σεζόν 2019/2020 με 30 παρουσίες, ξεπερνώντας τα 2.000 αγωνιστικά λεπτά ως πυλώνας στον άξονα των Λιλουά.

«Αν δεν είχα τραυματισμούς, θα είχα υπογράψει στη Μπαρτσελόνα εκείνο το καλοκαίρι. Οι δυο ομάδες είχαν ήδη συμφωνήσει» αποκαλύπτει ο Πορτογάλος μετά από εκείνη την ξεχωριστή σεζόν. Το «αν» ωστόσο είναι μια λέξη που κρύβει πολλές ενοχές και... αμαρτίες.

Μυς χωρίς κολλαγόνο, «σπίτι χωρίς τσιμέντο»

Το 2024 επέστρεψε τελικά στη Μπενφίκα για μια νέα αρχή στα 27 του χρόνια. «Ξέρω ότι δεν έχει την ίδια σπίθα τα τελευταία χρόνια, αλλά ο Ρενάτο θέλει να ξαναβρεί τον εαυτό του και είμαι βέβαιος ότι θα τον ξαναδούμε τη φετινή σεζόν» ήταν το αισιόδοξο μήνυμα του προέδρου των Αετών, Ρούι Κόστα, για την επιστροφή του ασώτου υιού στο «Ντα Λουζ». Παρόλα αυτά, ένα ευκταίο σενάριο δεν αντιστοιχεί πάντα στην πραγματικότητα. Ο Πορτογάλος ίσα που ξεπέρασε τα 600 αγωνιστικά λεπτά σε ολόκληρη τη σεζόν, με δυο γκολ ως απολογισμό. Τα γνωστά προβλήματα γύρω από τους μύες ήταν ξανά παρόντα ως διαρκής βραχνάς, γεγονός που ανάγκασε τους Πορτογάλους να εμβαθύνουν πάνω στο πρόβλημα.

Το ιατρικό επιτελείο της Μπενφίκα έθεσε στόχο να λύσει την απόλυτη σπαζοκεφαλιά. Πώς γίνεται πως ένας παίκτης που προπονείται κανονικά, ακολουθεί μια υγιεινή διατροφή και γενικότερα έναν ορθό τρόπο ζωής για επαγγελματία αθλητή, να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να υποκύπτει συνεχώς σε μυϊκά προβλήματα; Τελικά το εύρημα ήταν το εξής: έλλειψη κολλαγόνου, της πρωτεΐνης που είναι απαραίτητη για την ανθεκτικότητα των μυών. Ένας ειδικός που μίλησε στην πορτογαλική «Record» εξηγεί καλύτερα το ζήτημα.

«Αυτό που συμβαίνει είναι ότι, αν ένας αθλητής υποφέρει από συνεχόμενους τραυματισμούς, ιδιαίτερα στους μυς, και δεν ανιχνευθεί η άμεση αιτία, παρά τη σωστή διατροφή, την προπόνηση και την προσεκτική αποκατάσταση, ένα από τα πιθανά αίτια είναι ότι έχει χαμηλότερη από το φυσιολογικό ποσότητα κολλαγόνου τύπου 1 στους μύες και τις αρθρώσεις του. Το κολλαγόνο είναι σαν το τσιμέντο σε ένα σπίτι· αν υπάρχει λιγότερο τσιμέντο, η κατασκευή είναι πιο εύθραυστη. Στην περίπτωση αυτή, παρατηρείται αυξημένη μυϊκή ευθραυστότητα».

Στα 28 του χρόνια ο Ρενάτο Σάντσες οφείλει να ξεπεράσει τα εμπόδια που τού θέτει ο ίδιος του οργανισμός. Στον Παναθηναϊκό θα βρει μια νέα ευκαιρία, ένα πρωτάθλημα χαμηλότερου ρυθμού από εκείνον που έχει συνηθίσει. Το ερώτημα είναι αν ο ίδιος έχει το ακόμα το ψυχικό σθένος να συνεχίσει. Πριν από μερικά χρόνια ωστόσο, μάλλον είχε δώσει δείγματα για μια θέληση από ατσάλι. Όπως είχε εξηγήσει άλλωστε καλύτερα κι ίδιος: «Το ταξίδι μου δεν ήταν εύκολο, ούτε απλό. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει... Ούτε κατά διάνοια»!