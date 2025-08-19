Πανέτοιμη η Σαμσουνσπόρ για το ραντεβού με τον Παναθηναϊκό, με τον αντιπρόεδρό της να μιλά για νίκη, φανέλα, αλλά και ατμόσφαιρα.

Παναθηναϊκός και Σαμσουνσπόρ δίνουν ραντεβού... πρόκρισης στους ομίλους του Europa League. Oι Τούρκοι θα επιδιώξουν να κάνουν το μεγάλο βήμα από το ΟΑΚΑ, κάτι που τόνισε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Βεϊσέλ Μπιλέν. Ο αξιωματούχος της Σαμσουνσπόρ δεν άφησε ασχολίαστο το θέμα με τη φανέλα , ενώ στάθηκε και στην παρουσία των οπαδών του συλλόγου.

«Μετά από 21 χρόνια, την Πέμπτη αρχίζουμε ξανά την ευρωπαϊκή μας πορεία. Το πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα διεξαχθεί στις 21 του μήνα εκτός έδρας και η ρεβάνς στις 28 στην έδρα μας. Θέλουμε να περάσουμε αυτόν τον προκριματικό γύρο και έχουμε εμπιστοσύνη τόσο στην ομάδα όσο και στο τεχνικό επιτελείο. Στόχος μας είναι να επιστρέψουμε από την Αθήνα με ένα θετικό αποτέλεσμα και στη ρεβάνς, μπροστά στον κόσμο μας, να σφραγίσουμε την πρόκριση στους ομίλους» τόνισε για το ραντεβού με τους Πράσινους.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται η Σαμσουνσπόρ ; Ο Μπιλέν στάθηκε στις απουσίες, αλλά και στις επιστροφές βασικών τονίζοντας: «Δυστυχώς, στον αγώνα με την Κοτσαέλι είχαμε δύο τραυματισμούς: ο Εμρέ Κιλίντς και ο Κάρλο Xόλσε. Το ιατρικό μας τιμ εργάζεται εντατικά, αλλά πιθανότατα δεν θα έχουμε στη διάθεσή μας τον τελευταίο. Ωστόσο, έχουμε δυναμώσει το ρόστερ μας και πιστεύω πως όποιος τον αντικαταστήσει θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό» τόνισε.

Στην Αθήνα θα βρεθούν και Τούρκοι οπαδοί, με την ομάδα να είναι σε επαφή με τον Παναθηναϊκό: «Ζητώ από τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στην Αθήνα να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις της ομάδας, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία. Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και μας στηρίζουν με πολύ φιλικό και συνεργατικό πνεύμα, για το οποίο τους ευχαριστούμε. Σε ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή σε άσχετα ζητήματα. Εμείς, ως σύλλογος, δεν ασχολούμαστε με αυτά. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, γιατί ξέρουμε ότι τα πάντα θα κριθούν στον αγωνιστικό χώρο και ότι ο καλύτερος θα κερδίσει» τόνισε ο Μπιλέν.

Τι θα γίνει όμως με τη... φανέλα; Ο αντιπρόεδρος της αντιπάλου του Παναθηναϊκού υποστήριξε: «Είμαστε ένας σύλλογος που γνωρίζει το βάρος και την ευθύνη της φανέλας του. Με θάρρος, επιμονή και αποφασιστικότητα θα παλέψουμε μέχρι τέλους, και η μάχη μας θα δοθεί μέσα στο γήπεδο. Όλα τα υπόλοιπα δεν μας αφορούν. Έγιναν πολλές συζητήσεις για τις εμφανίσεις μας, αλλά έχουμε ήδη δηλώσει στην UEFA τι θα φορέσουμε: εκτός έδρας θα παίξουμε με λευκή και εντός με κόκκινη-λευκή εμφάνιση. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να σταθούμε αντάξιοι του εμβλήματος που φοράμε στο στήθος μας».