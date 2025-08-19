Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στο μεγάλο deal, αφού σύμφωνα με τους Γάλλους ο ποδοσφαιριστής θα έρθει στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά σε μια μεταγραφή που μπορεί να προκαλέσει αίσθηση, καθώς απομένουν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Ρενάτο Σάντσες.

Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα του «Footenfrance», οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία, η οποία αφορά τον δανεισμό του Πορτογάλου μέσου της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Πράσινοι αναμένεται να καλύψουν μέρος των αποδοχών του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σάντσες βλέπει με ενθουσιασμό τη νέα προοπτική και είναι έτοιμος να ξεκινήσει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στην Αθήνα με τη φανέλα του Τριφυλλιού. Δεν αποκλείεται μάλιστα μέσα στις επόμενες ημέρες να ταξιδέψει στη χώρα μας για τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό του Ρουί Βιτόρια. Θυμίζουμε, πως ο Πορτογάλος τεχνικός έχει παίξει σημαντικό ρόλο για την έλευση του παίκτη στην ομάδα του.