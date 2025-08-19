Παναθηναϊκός για Νίνη: «Ένας από εμάς, για πάντα, ευχαριστούμε»

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Σωτήρη Νίνη με ένα συγκινητικό post στο Instagram, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωσή του πως αποχωρεί από την ενεργό δράση.

Το δικό του «αντίο» στον Σωτήρη Νίνη, έναν ποδοσφαιριστή που συνδέθηκε όσο λίγοι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, είπε το «τριφύλλι» μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Ο Σωτήρης Νίνης έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε ηλικία μόλις 16 ετών, κερδίζοντας αμέσως την προσοχή με το ταλέντο του. Κατάφερε να γίνει σημείο αναφοράς στα χρόνια της πρώτης του θητείας στον σύλλογο (2006-2012), με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2009–10.

Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από ενεργό δράση, ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να μην στείλει το δικό του μήνυμα για ένα παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του και έγραψε ιστορία με το «τριφύλλι» στο στήθος.

«Το ταξίδι τελείωσε, αλλά οι στιγμές μένουν. Ένας από εμάς, για πάντα. Ευχαριστούμε, Σωτήρη Νίνη.» έφραψε η ΠΑΕ σε ανάρτηση της στο Instagram.