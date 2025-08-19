Ο ΠΣΑΠΠ ευχαρίστησε τον Σωτήρη Νίνη για την παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην εθνική Ελλάδας με ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών/Ποδοσφαιριστριών ευχαρίστησε μέσω social media τον Σωτήρη Νίνη. Ο διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε με ένα βίντεο γεμάτο στιγμές, την απόσυρση του από το ποδόσφαιρο και ο ΠΣΑΠΠ θέλησε να τον «αποχαιρετήσει» με το δικό του τρόπο: “Σωτήρη, σε ευχαριστούμε για όλα. Η επόμενη σελίδα σου να είναι γεμάτη χαρά και δημιουργία”.