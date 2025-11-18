Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, έκανε τα σχόλιά του στην εκπομπή των Galacticos του Gazzetta τόσο για τον Αντίνο όσο και για τους Τεττέη και Καλοσκάμη.

Ο Κώστας Καραπαπάς στις δηλώσεις του στους Galacticos ερωτηθείς για τις υποθέσεις των Τεττέη και Καλοσκάμη και προαφνώς σε σχέση με τον Ολυμπιακό υπογράμμισε: «Ναι με τον Τεττέη αυτό που έγινε είναι ότι είναι ένας καλός παίκτης. Επειδή ακούω διάφορες τρέλες θυμίζω ότι εμείς έχουμε 3 σέντερ φορ. Ενδιαφέρον για έναν παίκτη που πάει καλά έχουν όλες οι ομάδες. Ξαναλέω εμείς τον Τεττέη δεν θα τον κοιτούσαμε για να τον πάρουμε στον Ολυμπιακό τώρα. Πού να τον πάμε; Να παίξει πού;

Αλλά είχαμε σκεφτεί να τον πάρουμε για το καλοκαίρι να πάει έναν χρόνο στη Ρίο Άβε ή και στον Ολυμπιακό εάν έκανε καλή προετοιμασία. Από εκεί και πέρα κάναμε μία κουβέντα και πήραμε μία υπόσχεση εμείς ο Ολυμπιακός - έχουμε τον πρώτο λόγο - και ο ΠΑΟΚ και δεν υπάρχει κανείς άλλος γιατί όλοι οι άλλοι είναι σιχαμένοι και τελικά πήγε στους σιχαμένους. Προφανώς δεν τα λέω εγώ αυτά. Δεν είναι δική μου δουλειά. Ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Μάλιστα αποσυρθήκαμε και πολύ νωρίς γιατί έχουμε μία άλφα εμπειρία.

Με τον Καλοσκάμη επίσης είχαμε συζητήσεις αλλά στη θέση αυτή είχαμε πολλά πολλά παιδιά. Σε σημείο που δώσαμε τον Παπακανέλλο να πάει να παίξει στη Ρίο Άβε. Είχαμε κάνει μία πρώτη κουβέντα με τον Ατρόμητο. Όπως είχε ο Παναθηναϊκός. Όπως είχε και ο ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά στην ΑΕΚ. Και τον ξέραμε».

Για τον Αντίνο τοποθετήθηκε ως εξής: «Εμένα στο μυαλό μου πάντα υπάρχει ότι έχουμε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που παρακολουθούμε. Για τον κάθε Αντίνο που προτείνεται ή συζητάμε υπάρχει και ένας Πνευμονίδης δίπλα. Όταν πειστούμε ότι ένας Αντίνο είναι καλύτερος από τον Πνευμονίδη που έχουμε, Οκέι».