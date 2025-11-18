Οι Νέοι του Ολυμπιακού θα αγωνιστούν και αυτοί στο «Astana Arena» με αντίπαλο την Καϊράτ για το Youth League σε ώρα που ούτε καν τη φαντάζεστε!

Στις 9 το πρωί (ώρα Ελλάδας) και 12 τοπική (στο Καζακστάν) θα κάνει σέντρα στις 9 Δεκεμβρίου το Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός! Πρόκειται για ματς των ομάδων των Νέων για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του θεσμού του UEFA Youth League, το οποίο άλλαξε γήπεδο διεξαγωγής, όπως φυσικά έγινε και για την πρώτη ομάδα.



