Καραπαπάς στους Galacticos για το νέο Καραϊσκάκη και το χρονοδιάγραμμα: «Μιλάμε για άμεσα, το έργο θα γίνει με απόλυτη χρηματοδότηση από τον Ολυμπιακό»

Ο Κώστας Καραπαπάς στάθηκε στις δηλώσεις του στην εκπομπή των Galacticos και στο πολύ σημαντικό σκέλος της δημιουργίας του νέου γηπέδου του Καραϊσκάκη.

Οι Κώστας Νικολακόπουλος και Κώστας Ψάρρας έκαναν αρκετές ερωτήσεις προς τον Κώστα Καραπαπά και για το νέο Καραϊσκάκη. Ο παράγοντας του Ολυμπιακού απάντησε λέγοντας ανάμεσα στα άλλα: «Όραμα. Η ομάδα έχει κάνει πέρυσι 20 sold out. Την ίδια χρονιά εννοώ. Το 2025. Αυτή τη χρονιά που είναι μία ιστορική χρονιά. Μία χρονιά - ορόσημο. Που χαρήκαμε όλοι τόσο πολύ που κάναμε νταμπλ. Αυτή τη χρονιά λοιπόν ο κόσμος και για το ευρωπαϊκό και τα παιδιά που μπόλιασαν την ομάδα από την Ακαδημία. Έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτό στη σχέση του κόσμου με το γήπεδο. Ο κόσμος ξανανιώθει ότι αυτοί που παίζουνε έχουν ολυμπιακό αίμα και δεν είναι κάποιοι μισθοφόροι.

Έρχεται ο κόσμος και κάνει 20 sold out. Ξέρετε τι θα πει αυτό; Θα πει ότι έρχεται ο κ. Μαρινάκης και θα πει δεν χωράμε πια. Και επειδή θέλουμε και άλλα, θέλουμε μία ομάδα ευρωπαϊκού επιπέδου θέλουμε ένα μεγαλύτερο γήπεδο. Θα γίνει το μεγαλύτερο γήπεδο τα επόμενα χρόνια. Πολύ κοντά. Και θα είναι και το πιο όμορφο γήπεδο που υπάρχει στην Ελλάδα.

Θα παίξει σε άλλο γήπεδο (όσο θα φτιάχνεται). Το ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός δεν είναι Κηφισιά. Το ΟΑΚΑ θα είναι μία λύση. Το πώς θα το δούμε στην πορεία. Πάντα υπάρχουν νέοι τρόποι κατασκευής γηπέδων όπως έκανε ας πούμε η Μαρσέιγ, που το έφτιαξε το γήπεδο ενώ έπαιζε εκεί. Το ίδιο κάνει και η Λίβερπουλ. Αυτό θα ταιριάξει με το ότι όλος αυτός ο χώρος θα γίνει μία Ολυμπιακή Πολιτεία. Θα είναι ένα όνειρο για κάθε Ολυμπιακό να ξεκινάει και να πηγαίνει τα Σαββατοκύριακά του εκεί. Χρονοδιάγραμμα έχουμε αλλά δεν θέλουμε να ανακοινώσουμε. Δεν μιλάμε για το 2035 αλλά για άμεσα. Το μόνο που μπορώ με σιγουριά να πω είναι ότι θα γίνει το έργο με απόλυτη χρηματοδότηση από τον Ολυμπιακό αλλά και από εταιρείες που θα συνεργαστούν μαζί του. Η ονοματαδοσία υπάρχει σαν σκέψη αλλά θα το δούμε. Το 50 είναι μία χαρά για τον Ολυμπιακό (από πλευράς χωρητικότητας)».