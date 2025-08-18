Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca ο Άρη θέλει να αποκτήσει από τη Βαλένθια τον πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού, Σέρχι Κανός.

Στην Ισπανία «συνδέουν» τον Άρη με τον Σέρχι Κανός. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca ο Ισπανός εξτρέμ δεν είναι στα πλάνα του Κάρλος Κορμπεράν για τη Βαλένθια της επόμενος σεζόν και οι Θεσσαλονικείς είναι η ομάδα που ασκεί τη μεγαλύτερη πίεση για να τον κάνει δικό της.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί οι Κίτρινοι έχουν ήδη καταθέσει την πρόταση τους στις Νυχτερίδες για τη μεταγραφή του 28χρονου winger. Ο Κανός δεν υπολογίζεται από τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και τις τελευταίες εβδομάδες δουλεύει εκτός ομάδας στη Βαλένθια, παρόλο που έχει ακόμα διετές συμβόλαιο με το κλαμπ της La Liga.

Η Marca αναφέρει πως τα δυο κλαμπ είναι σε ανοιχτή γραμμή για να βρεθεί η «χρυσή τομή», ενώ υποστηρίζει πως δεν είναι η μοναδική ομάδα της Stoiximan Super League που έχει ενδιαφερθεί για τον δεξιοπόδαρο αριστερό winger.

Ο Κανός προέρχεται από σεζόν με 22 εμφανίσεις με τις Νυχτερίδες, έχοντας 1 γκολ και 5 ασίστ. Ο 28χρονος ακραίος επιθετικός, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και έχει περάσει από Λίβερπουλ και Νόριτς είχε αγωνιστεί το δεύτερο μισό της σεζόν 2022-23 στον Ολυμπιακό, ως δανεικός από την Μπρέντφορντ. Με τα ερυθρόλευκα μέτρησε 8 εμφανίσεις, με 4 γκολ και 3 ασίστ.