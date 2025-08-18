Ο Άρης παραμένει στην αγορά με σκοπό την προσθήκη δύο ποδοσφαιριστών και με το ζήτημα απόκτησης αμυντικού χαφ να παραμένει σε καθεστώς προτεραιότητας βάσει και των αγωνιστικών χαρακτηριστικών των ποδοσφαιριστών της μεσαίας γραμμής.

Μετά τη φιλική νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης, ο Μαρίνος Ουζουνίδης ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιπλέον κινήσεων και παραδέχθηκε ότι… «παραμένουμε στην αγορά και κοιτάμε 2-3 παίκτες ούτως ώστε να δούμε αν μπορούμε να τους πάρουμε. Είναι δεδομένο ότι ψάχνουμε». Αυτή είναι και η αλήθεια με τη σημείωση ότι το ζήτημα απόκτησης αμυντικού χαφ έχει μπει σε καθεστώς προτεραιότητας.

Αυτό φάνηκε εξάλλου τόσο στους αγώνες με την Αράζ Ναχτσιβάν όσο και στο τελευταίο τεστ προετοιμασίας. Η αδυναμία της ομάδας στο παιχνίδι αμυντικής μετάβασης σχετίζεται ολοφάνερα με την απουσία καθαρού αμυντικού χαφ ή μάλλον, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος θα προσφέρει τρεξίματα και θα έχει σχετική ικανότητα στο ανασταλτικό κομμάτι. Απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, η δοκιμασία του Άλβαρο Τεχέρο στη θέση «6» παρουσίασε επιτυχία καθώς ο Ισπανός ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του ρόλου, δεν σημαίνει ότι κρίνεται μη απαραίτητη η προσθήκη παίκτη στον άξονα. Αυτή τη στιγμή εξάλλου, δεν υπάρχει η πολυτέλεια μετατόπισής του από τη δεξιά πλευρά της άμυνας, στον άξονα. Αυτή θα επέλθει, όταν ο Φαντιγκά φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο αγωνιστική κατάστασης.

Παράλληλα της υπόθεσης του αμυντικού χαφ παραμένει η πρόθεση προσθήκης αριστερού winger αλλά αυτή η υπόθεση βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα. Ενόψει της πρεμιέρας της Stoiximan Superleague απέναντι στον Βόλο ο Τάσος Δώνης θα προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες ακραίους επιθετικούς (σ. σ. Πέρεθ, Ντιαντί, Γιαννιώτας, Ντουντού) αυξάνοντας τις επιλογές για τον Μαρίνο Ουζουνίδη.