Ολυμπιακός: Το νέο γήπεδο που θα αποτελέσει επένδυση άνω των 60 εκατ. ευρώ και ποια τα θέματα που συζητιούνται
Ο Κώστας Καραπαπάς μίλησε σε αγγλόφωνη εκπομπή φιλάθλων του Ολυμπιακού του εξωτερικού (και ειδικότερα σε αυτή του Thrylos 7 International), όπου αναφέρθηκε σε αρκετά θέματα. Εκεί ρωτήθηκε για το project του νέου γηπέδου που όπως αναφέρθηκε θα είναι μία επένδυση άνω των 60 εκατ. ευρώ. Ποσά που θα βάλει ο σύλλογος και βασικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Τόνισε από την πλευρά του ότι η κουβέντα που γίνεται είναι για μία λύση όπου ο Ολυμπιακός θα λείψει από το γήπεδό του το λιγότερο δυνατό διάστημα (πηγαίνοντας στο ΟΑΚΑ) και ιδανικά για έναν χρόνο. Εάν όμως το χρονοδιάγραμμα βγει για παραπάνω χρόνο (πχ 2 χρόνια) τότε θα εξεταστεί η άλλη λύση, όπου το γήπεδο θα χρησιμοποιείται και παράλληλα θα κατασκευάζεται.
Ως προς προς τη χωρικότητα το νέο γήπεδο θα είναι γύρω στις 50.000, χωρίς να υπάρχει τελική απόφαση. Το στέλεχος του Ολυμπιακού ακόμα ανέφερε επισης πως χάρις σε ένα τέτοιο γήπεδο μία ομάδα και δη ο Ολυμπιακός ανεβαίνει επίπεδο και ότι με βάση τα όσα έχει δει το καινούριο γήπεδο θα είναι πολύ καλύτερο απ' ότι έχει παρουσιαστεί στον Τύπο.
