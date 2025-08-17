Παντελίδης: «Έβγαλα πολλά συμπεράσματα, πρέπει να ρισκάρουμε λίγο παραπάνω»

Ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης, Σάββας Παντελίδης μετά την ήττα με 2-1 στο φιλικό με τον Άρη στάθηκε στην έμφαση στην ανασταλτική λειτουργία που έχει δώσει το τελευταίο διάστημα και στο περισσότερο ρίσκο που χρειάζεται να παίρνει η ομάδα του.

Ο Αστέρας Τρίπολης ηττήθηκε με 2-1 από τον Άρη σε φιλική αναμέτρηση στο Κλεάνθης Βικελίδης, μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, με τον Σάββα Παντελίδη να τονίζει στη NOVA μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού:

«Το ματς είναι για πολλά συμπεράσματα πραγματικά. Επειδή στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος έχουμε δύο πολύ δύσκολα ματς, την τελευταία εβδομάδα έχουμε δώσει λίγο παραπάνω βάση στην αμυντική μας συμπεριφορά και νομίζω πως όσον αφορά τις αποστάσεις μας με τον τρόπο που αμυνόμασταν ήταν αρκετά καλές», σχολίασε αρχικά ο προπονητής του Αστέρα και συνέχισε λέγοντας:

«Από εκεί και πέρα σε όλο το πρώτο ημίχρονο είχαμε πολύ κακές επαφές με την μπάλα, δεν κρατήσαμε την μπάλα κι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ρισκάρουμε λίγο παραπάνω.

Στο δεύτερο μέρος που ήμασταν καλοί και βρήκαμε τον χώρο δεν ήμασταν τόσο καλοί αμυντικά. Αυτό βέβαια συνέβη και μετά από πολλές αλλαγές που αυτό μπορεί να αποσυντονίσει μια ομάδα. Είναι αρκετά τα συμπεράσματα που βγάζω από το σημερινό ματς. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι».