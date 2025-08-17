Ο Παναθηναϊκός με βίντεο υπενθύμισε ποιος είναι ο «μονομάχος» Καλάμπρια: «Δεν το διασκεδάζετε;» (vid)
Ακόμα μία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του 28χρονου δεξιού οπισθοφύλακα, Νταβίντε Καλάμπρια. Μια ανακοίνωση στην οποία την παράσταση έκλεψε το βίντεο των ανθρώπων του «τριφυλλιού». Ένα βίντεο γεμάτο με τις κούπες που έχει κερδίσει στην μεγάλη του καριέρα ο Ιταλός ποδοσφαιριστής.
Ο νέος… μονομάχος του Παναθηναϊκού που με την απόκτησή του αντικαθιστά τον Γιώργο Βαγιαννίδη που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία και την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Ο Καλάμπρια φόρεσε την φανέλα των «Ροσονέρι» για περισσότερα από 270 παιχνίδια έχοντας καταφέρνοντας μάλιστα να φορέσει και το περιβραχιόνιο της μεγάλης αυτής ομάδας.
Are you not entertained ? ⚔️☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/C0RdM2heH8— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 17, 2025
