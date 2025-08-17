Όπως αναμενόταν, οι εξετάσεις του Θανάση Ανδρούτσου για το χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι βγήκαν «καθαρές».

Όλα καλά με τον Θανάση Ανδρούτσο στον ΟΦΗ. Ο διεθνής χαφ των Κρητικών δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι στο φιλικό με την Μπολόνια, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους κι όπως αναμενόταν οι εξετάσεις του ήταν «καθαρές».

Η αποστολή του ΟΦΗ θα επιστρέψει στο Ηράκλειο το βράδυ της Κυριακής (17/8) και ο Μίλαν Ράσταβατς έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές του για τη Δευτέρα (18/8).

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (19/8), στις 18:30. Θυμίζουμε πως το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα του Τριφυλλιού και οι Κρητικοί είναι σε αναζήτηση αντιπάλου για φιλικό, ώστε να μείνουν σε ρυθμό.