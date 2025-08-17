Ο Άρης υποδέχεται (19:00) τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλ. Βικελίδης» στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι του πριν την έναρξη του Πρωταθλήματος και στην 11αδα των «κίτρινων» ο Κλέιτον Ντιαντί θα έχει ρόλο… υπηρεσιακού φορ λόγω των απουσιών των Λορέν Μορόν, Τίνο Καντεβέρε.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Άρης, ο Λορέν Μορόν ένιωσε ενοχλήσεις στο πόδι και κυρίως για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί ενώ ο Τίνο Καντεβέρε δεν είναι έτοιμος έπειτα από τη θλάση που είχε υποστεί στο δεύτερο παιχνίδι με την Αράζ Ναχτσιβάν. Εκτός αποστολής είναι και ο Χουλιάν Κουέστα καθώς ρόλο δεύτερου τερματοφύλακα έχει ο Λόβρο Μάικιτς.

Στην 11αδα του Άρη, ο Γιώργος Αθανασιάδης είναι κάτω από τα δοκάρια ενώ οι Τεχέρο, Μεντίλ είναι τα δύο full back. Φαμπιάνο και Πέδρο Άλβαρο θα συνεργαστούν στο κέντρο της άμυνας. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Μόντσου και Ράτσιτς είναι οι δύο κεντρικοί χαφ, μπροστά τους ο Γένσεν ενώ στα «φτερά» θα αγωνιστούν οι Πέρεθ, Μορουτσάν και στην κορυφή ο Κλέιτον Ντιαντί.