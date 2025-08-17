Ξεκίνησε αποκατάσταση ο Περέιρα: «Ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε»
Η ΑΕΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ρομπέρτο Περέιρα για το επόμενο διάστημα καθώς ο 34χρονος Αργεντινός χαφ έχει υποστεί έναν μυϊκό τραυματισμό, ο οποίος θα τον αφήσει εκτός από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια των κιτρινόμαυρων με την Άντερλεχτ.
Ο τραυματισμός αυτός βρήκε τον Περέιρα σε μια περίοδο φόρμας καθώς ο έμπειρος χαφ της Ένωσης είχε ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Ο ίδιος όμως δεν χάνει την αυτοπεποίθησή του και με ανάρτηση που έκανε στα social media έστειλε το μήνυμα πως θα επιστρέψει δριμύτερος.
«Ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε», ανέφερε ο Περέιρα ανεβάζοντας μια φωτογραφία με τον ίδιο στον καναπέ του σπιτιού του, πραγματοποιώντας αποκατάσταση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.