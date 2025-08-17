Ξεκίνησε αποκατάσταση ο Περέιρα: «Ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε»

Την αποκατάσταση μετά τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη στο ματς με τον Άρη Λεμεσού έχει ξεκινήσει ο μέσος της ΑΕΚ, Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος ανέβασε και μια σχετική φωτογραφία στο Instagram.

Η ΑΕΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ρομπέρτο Περέιρα για το επόμενο διάστημα καθώς ο 34χρονος Αργεντινός χαφ έχει υποστεί έναν μυϊκό τραυματισμό, ο οποίος θα τον αφήσει εκτός από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια των κιτρινόμαυρων με την Άντερλεχτ.

Ο τραυματισμός αυτός βρήκε τον Περέιρα σε μια περίοδο φόρμας καθώς ο έμπειρος χαφ της Ένωσης είχε ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν. Ο ίδιος όμως δεν χάνει την αυτοπεποίθησή του και με ανάρτηση που έκανε στα social media έστειλε το μήνυμα πως θα επιστρέψει δριμύτερος.

«Ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε», ανέφερε ο Περέιρα ανεβάζοντας μια φωτογραφία με τον ίδιο στον καναπέ του σπιτιού του, πραγματοποιώντας αποκατάσταση.