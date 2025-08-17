Ο προπονητής του Χρήστου Ζαφείρη στη Σλάβιας Πράγας, Γίντριχ Τρπισόφσκι, μίλησε για τη μη χρησιμοποίηση του διεθνή χαφ και τόνισε πως δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος, λόγω του «φλερτ» με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να κλείσει τη μεταγραφή Χρήστου Ζαφείρη και σε αυτό το πλαίσιο έχει βάλει στο τραπέζι συνολικό ποσό της τάξης των 12 εκατομμυρίων ευρώ και τόσο οι Θεσσαλονικείς, όσο και ο διεθνής χαφ πιέζουν τη Σλάβια Πράγας, η οποία αρνείται να τον παραχωρήσει.

Ο 22χρονος μέσος είναι «σύμμαχος» του ΠΑΟΚ και σε αυτό το πλαίσιο δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με τη Γιάμπλονετς. Ο προπονητής του στους Τσέχους, Γίντριχ Τρπισόφσκι, μίλησε μετά το παιχνίδι και τόνισε πως ο παίκτης δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος για τον αγώνα.

Οι σχετικές δηλώσεις του προπονητή του Χρήστου Ζαφείρη

Για ποιο λόγο δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Ζαφείρης;

«Δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος για τον αγώνα. Είναι δίκαιο και σωστό να το λέει αυτό. Έχουμε τους παίκτες, τους χρειαζόμαστε 100% έτοιμους για τον αγώνα. Είναι καλύτερο να το λέει αυτό παρά η απόδοσή του να μην είναι 100%».

Σχετίζεται με την ενδεχόμενη αποχώρησή του το γεγονός ότι δεν ήταν έτοιμος ψυχικά;

«Φυσικά και ναι. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να είναι εδώ. Συμφώνησε σε κάτι με τον σύλλογο το καλοκαίρι. Έρχεται το Champions League και πιστεύω ότι θα επανέλθει την επόμενη εβδομάδα και θα είναι σε άριστη φόρμα για τον επόμενο αγώνα».

Άρα ο σύλλογος του έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα φύγει;

«Δεν ξέρω τι συνέβη και μεταξύ ποιων. Το συζητήσαμε μόνο για λίγο μαζί πριν από τον αγώνα. Ήταν στην αρχική ενδεκάδα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Είναι σαφές ότι πρέπει να μείνει εδώ. Νομίζω ότι έχει ένα υπέροχο φθινόπωρο μπροστά του. Τον χρειαζόμαστε».

