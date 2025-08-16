Ο Χρήστος Ζαφείρης για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν δεν αγωνίστηκε καθόλου σε παιχνίδι της Σλάβια Πράγας, η οποία δέχεται πιέσεις για να τον παραχωρήσει στον ΠΑΟΚ.

Το «πόκερ» για την υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη συνεχίζεται. Ο διεθνής Έλληνας χαφ είναι βασικότατο μέλος της Σλάβια Πράγας, όπως έχει εκφραστεί και από τη διοίκηση της ομάδας, όιμως εν μέσω των πιέσεων του ΠΑΟΚ, όχι απλά δεν ξεκίνησε στην αναμέτρηση της ομάδας του στην έδρα της Γιάμπλονετς (1-1), αλλά για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν είδε όλο το παιχνίδι από τον πάγκο!

Αξιοσημείωτο πως ο 22χρονος μέσος ήταν βασικός και στα τέσερα προηγούμενα επίσημα παιχνίδια της Σλάβια. Στα τρία ήταν αναντικατάστατος και στο ένα αποσύρθηκε στο 82', με το σκορ στο 2-0 υπέρ της ομάδας του.

Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ έχει καταθέση τεράστια πρόταση στους Τσέχους με συνολικό κόστος 12 εκατομμύρια ευρώ και έχει στο πλευρό του τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος επιθυμεί να επαναπατριστεί, για λογαριασμό των Θεσσαλονικιών.

Μάλιστα υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία μεταξύ ΠΑΟΚ και Ζαφείρη για τετραετές συμβόλαιο, με ετήσιες απολαβές που ξεκινούν από 1,6 εκατ. ευρώ και αυξάνονται με μπόνους.