Η μοναδική αλλαγή προπονητή στους Big-5 και οι υπόλοιποι κόουτς της Stoiximan Superleague

Η νέα σεζόν βρίσκεται μία... ανάσα από την έναρξή της και το Gazzetta ρίχνει μια ματιά στους ανθρώπους που κάθονται στην άκρη του πάγκου των ομάδων της Stoiximan Superleague.

Η ώρα για την έναρξη του πρωταθλήματος της Stoiximan Superleague έφτασε και το Gazzetta έχει ετοιμάσει μία σειρά από αφιερώματα για να σας βάλει για τα καλά στο κλίμα.

Σε τούτο σημείωμα θα ασχοληθούμε με τους προπονητές που βρίσκονται στους πάγκους των 14 «μονομάχων», εκ των οποίων προπονητή άλλαξαν το καλοκαίρι οι πέντε.

Θα ξεκινήσουμε φυσικά από κείνους των ομάδων του Big-5, που παρουσίασαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρ' ότι τελικά μόνο σε κείνον της ΑΕΚ υπήρξε αλλαγή, κάτι που δεν συνηθίζεται και μέχρι ένα σημείο δεν φάνταζε πιθανό να μείνει έτσι η κατάσταση.

Ολυμπιακός: Στα χέρια του Μεντιλίμπαρ νιώθει ασφάλεια

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φρόντισε ο Ολυμπιακός να κλείσει την χρονιά που συμπλήρωσε τα 100 έτη ζωής του μ' ένα νταμπλ και μάλιστα σχετικά άνετο. Κι αυτό μόλις έναν χρόνο μετά την ιστορική κατάκτηση του Conference League.

Παράλληλα έδωσε ευκαιρίες σε δύο παιδιά της ακαδημίας του Ολυμπιακού, τον Κωστούλα και τον Μουζακίτη, οι οποίοι, όταν τελείωσε η σεζόν, αποτελούσαν πια βασικά στελέχη της ομάδας, με τον πρώτο να γίνεται μάλιστα η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με την παραχώρησή του στην Μπράιτον.

Τι άλλο να ζητήσεις από έναν προπονητή; Τίποτα! Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός φρόντισε να του ανανεώσει πρόωρα το συμβόλαιό του για άλλον έναν χρόνο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Και τώρα ώρα για να τεσταριστεί ο «στρατηγός» Μεντιλίμπαρ και η «αρμάδα» και στην μεγαλύτερη σκηνή απ' όλες, εκείνη του Champions League ενώ παράλληλα θα πρέπει να προστατέψει και τους εγχώριους θρόνους του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Παναθηναϊκός: Κράτησε τον Βιτόρια παρά τις φήμες

Ο Ρουί Βιτόρια ήρθε στον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβριο και παρ' ότι δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση κάποιου τίτλου, μπόρεσε να την βοηθήσει να πλασαριστεί στην δεύτερη θέση για να διεκδικήσει μία θέση στο LS του Champions League μέσω του εξαιρετικά δύσβατου δρόμου των προκριματικών.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και στην ουσία απλά χρειάστηκε ένα ραντεβού με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Αλαφούζο για να επισφραγιστεί η μεταξύ τους εμπιστοσύνη και η κοινή επιθυμία για συνέχεια.

Εκείνες τις μέρες υπήρξε έντονη παραφιλολογία ότι θα μπορούσαν να χωρίσουν οι δρόμοι τους, φτάνοντας σε σημείο να ακούγεται μέχρι και το όνομα του Λουτσέσκου, που είχε τα δικά του προβλήματα στον ΠΑΟΚ, ωστόσο η συνάντηση των δύο ανδρών έβαλε τέλος σε όλα τα σενάρια, αφού έμειναν αμφότεροι ικανοποιημένοι από τα όσα άκουσαν ο ένας από τον άλλον.

Έτσι ο Ρουί Βιτόρια πήρε την ευκαιρία να χτίσει την δική του ομάδα και τα πρώτα δειγματα αυτής της δουλειάς στα προκριματικά είναι μέχρι στιγμής ενθαρρυντικά.

ΠΑΟΚ: Λουτσέκσου και Σαββίδης «περπάτησαν» δύσβατο μονοπάτι, αλλά συνεχίζουν μαζί

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει φέτος στην χρονιά των 100 ετών του κι όμως το φετινό καλοκαίρι μόνο εύκολο δεν ήταν για κείνον και συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση.

Το πρώτο σημαντικό θέμα που δημιουργήθηκε ήταν εκεινο του προπονητή. Από το φινάλε της περσινής σεζόν είχε διαφανεί πως υπήρξαν θέματα που έπρεπε να συζητηθούν και να λυθούν στο υψηλότερο επίπεδο, δηλαδή μεταξύ του ιδιοκτήτη, Ιβάν Σαββίδη και του προπονητή, Ραζβάν Λουτσέκσου.

Οι δύο τους έχουν μία πολύ ιδιαίτερη σχέση που έχει αντέξει πολλά χρόνια ενώ έχει δοκιμαστεί αρκετές φορές λόγω διαφόρων παραγόντων.

Αυτή τη φορά έφτασε πολύ κοντά σ' ένα άδοξο φινάλε, αφού στην πρώτη συζήτηση που έκαναν οι τόνοι ανέβηκαν, υπήρξε διαφωνία και η επικοινωνία απέβηκε έτσι άκαρπη.

Μετά από μέρες όμως και αφότου... έκατσε η σκόνη, στο περιθώριο των φημών για Λουτσέσκου και Παναθηναϊκό, που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν από καμία πλευρά, οι δυό τους μίλησαν και πάλι και κατάφεραν για μία ακόμα φορά να τα βρουν.

Έκτοτε, o Ρουμάνος προπονητής, που έχει συμβόλαιο με τον «δικέφαλο του βορρά» μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ξεκίνησε να σχεδιάζει απρόσκοπτος την ομάδα της σεζόν των 100 ετών του ΠΑΟΚ, την οποία ο ίδιος θέλει όσο τίποτε άλλο να οδηγήσει σε σημαντικές επιτυχίες και στην κατάκτηση τίτλων.

ΑΕΚ: Το αναμενόμενο τέλος με Αλμέιδα και ο απρόσμενος ερχομός του Νίκολιτς

Η «Ένωση» ήταν η μοναδική ομάδα η οποία άλλαξε προπονητή από το Big-5 το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο επρόκειτο για μία εξέλιξη που ήταν προδιαγεγραμμένη.

Τα όσα συνέβησαν μέσα στην σεζόν δεν άφησαν κανένα περιθώριο συνέχισης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ματίας Αλμέιδα και ως αποτέλεσμα του «διαζυγίου» αυτού οι «κιτρινόμαυροι» αναγκάστηκαν να αναζητήσουν νέο τεχνικό.

Μία διαδικασία που κράτησε αρκετά παραπάνω απ' ότι θα περίμενε κανείς και κατέληξε μ' ένα όνομα που είχε ακουστεί πολύ αμυδρά όλο αυτό το διάστημα, τον Μάρκο Νίκολιτς, για τον οποίο η ΑΕΚ πλήρωσε ένα σεβαστό ποσό για να τον πάρει από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο Σέρβος τεχνικός αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο οποίος κατόρθωσε να κρατήσει το θέμα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι να φτάσει εκείνο στην τελική του ευθεία.

Ο 46χρονος τεχνικός ήρθε εννιά μέρες προτού η ομάδα να αναχωρήσει για την προετοιμασία, όπου κι άρχισε να χτίζει την δική του ΑΕΚ χωρίς να κάνει καμία έκπτωση στα «πιστεύω» και τα «θέλω» του.

Άρης: Ο Ουζουνίδης πήρε την ευκαιρία να χτίσει από την αρχή

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης ήρθε στην μέση της σεζόν κι έκανε το καθήκον του να οδηγήσει την ομάδα του Άρη στην κατάκτηση της πέμπτης θέσης.

Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Θοδωρής Καρυπίδης τον εμπιστεύτηκε να χτίσει τη νέα ομάδα των "κιτρίνων", αφού πλέον είχε αξιολογήσει και το ρόστερ τους μήνες που έμεινε στο τιμόνι της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας του Άρη έβαλε δίπλα του έναν ικανό τεχνικό διευθυντή, τον Ισπανό Ρούμπεν Ρέγες και τους άφησε να δημιουργήσουν μια νέα ομάδα δίνοντάς τους ένα ικανοποιητικό μπάτζετ.

Ο απρόσμενος αποκλεισμός που ήρθε στην Ευρώπη από την Αράζ δεν τάραξε την εμπιστοσύνη στο οικοδόμημα, όμως τώρα που ένα "κανονάκι" έχει ήδη καεί, οι εν Ελλάδι στόχοι, δηλαδή ο τελικός του Κυπέλλου και η τετράδα, είναι αδιαπραγμάτευτοι.

Το ντεμπούτο του Λέτο, η ευκαιρία του Βόκολου και ο πατέρας με τον γιο

Αφότου είδαμε τι συνέβη στους πάγκους των ομάδων του Big-5, πάμε τώρα σε κείνους των μικρομεσαίων μονομάχων του πρωταθλήματος. Εκεί θα δούμε τον πρωτοεμφανίζομενο ως προπονητή σε επίπεδο Stoiximan Superleague, Σεμπάστιαν Λέτο στα... ηνία της Κηφισιάς, τον Λεωνίδα Βόκολο να παίρνει την μεγαλύτερη ευκαιρία στην μέχρι τώρα καριέρα του με τον Ατρόμητο και τον κατά πολλούς καλύτερο προπονητή της περσινής σεζόν (μαζί με τον Μεντιλίμπαρ) Νίκο Παπαδόπουλο να παραμένει στο τιμόνι του Λεβαδειακού.

Επιπλέον έχουμε και την ενδιαφέρουσα οικογενειακή ιστορία των... Πετράκηδων. Ο Γιάννης Πετράκης παρέμεινε στον πάγκο του Παναιτωλικού, μετά την εύκολη παραμονή που πέτυχε ενώ ο Γιώργος Πετράκης ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ κι έτσι πατέρας και γιος θα βρουν στο ίδιο πρωτάθλημα.

Αστέρας AKTOR

Ο Σάββας Παντελίδης οδήγησε την ομάδα σε μια αρκετά καλή πορεία στο περσινό πρωτάθλημα από τον ερχομό του κι έπειτα, φτάνοντας τον Αστέρα Aktor να έχει μέχρι και μαθηματικές ελπίδες για την πέμπτη θέση ενώ ταυτόχρονα διεκδίκησε με τον ΟΦΗ για την θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, αν και τελικά αποκλείστηκε σε διπλά παιχνίδια.

Μπορεί μια πρόκριση σ' αυτόν να είχε γλυκάνει ακόμα παραπάνω το φινάλε της σεζόν, ωστόσο η δουλειά του ήταν κρίθηκε ικανοποιητική και γι' αυτό πήρε το «οκ» για να συνεχίσει.

Ατρόμητος

Η αβεβαιότητα που υπήρξε μετά την λήξη της σεζόν λόγω της πιθανότητας αλλαγής ιδιοκτησίας που υπήρχε οδήγησε τον Πάμπλο Γκαρσία να αποχωρήσει για το ΑΠΟΕΛ. Από την στιγμή που τελικά αυτή δεν συνέβη, ο τεχνικός διευθυντής του Ατρόμητου, Γιάννης Αγγελόπουλος ενεργοποίησε τον εναλλακτικό σχεδιασμό που είχε καταστρώσει έχοντας κλείσει τον Λεωνίδα Βόκολο, ο οποίος μετά το δεύτερο ανεπιτυχές πέρασμά του από την Λαμία, έψαχνε το κάτι παραπάνω.

Πήρε, έτσι, λοιπόν την πρώτη του ευκαιρία σε ομάδα επιπέδου 5-8 κι έτσι όλοι περιμένουν να δουν πως θα κυλήσει αυτή η συνεργασία, με τις δύο πλευρές να έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη.

ΟΦΗ

Η συμμετοχή του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μετά από τόσα χρόνια ήταν μια τεράστια επιτυχία για την ομάδα κι ας ηττήθηκε εκεί με 2-0 από τον Ολυμπιακό. Στο πρωτάθλημα τα πράγματα δεν πήγαν το ίδιο καλά, αλλά τα παιχνίδια στα Play Offs για τις θέσεις 5-8 επηρεάστηκαν και από το ροτέισον που γινόταν ενόψει του τελικού.

Ο υπεύθυνος όλης αυτής της πορείας, Μίλαν Ράσταβατς κέρδισε με την αξία του την παραμονή στο πάγκο της ομάδας και το πρότζεκτ που ξεκίνησε με κείνον συνεχίζεται.

Η διοίκηση των Κρητικών φρόντισε να διατηρήσει σημαντικά κομμάτια της ομάδας στο ρόστερ (Νους, Σαλσέδο), έκανε και τις απαραίτητες προσθήκες και προσμένει για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα για φέτος.

Λεβαδειακός

Ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν ο τεχνικός που έκανε την καλύτερη εντύπωση την περσινή σεζόν εξαιτίας της πολύ καλής εικόνας που παρουσίασε ο Λεβαδειακός, που για λίγο δεν μπόρεσε να μπει στα Play Offs των θέσεων 5-8.

Ο Έλληνας τεχνικός δημιούργησε μια ομάδα με αρκετούς Έλληνες που έπαιξε ωραίο και σύγχρονο ποδόσφαιρο, το οποίο άρεσε αρκετά στο ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Οι ιθύνοντες της Λιβαδειάς είδαν την εικόνα αυτή και έσπευσαν να διατηρήσουν τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο της ομάδας, δίνοντάς του μάλιστα και μεγαλύτερο μπάτζετ να διαχειριστεί.

Παναιτωλικός

Ο Γιάννης Πετράκης κατόρθωσε να εξασφαλίσει μια άνετη παραμονή στην ομάδα του Αγρινίου, που ήταν και ο στόχος της. Ο Έλληνας τεχνικός παρουσίασε ένα σκληροτράχηλη σύνολο, το οποίο σ' ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, κατόρθωσε να φέρει εις πέρας την αποστολή του, κάνοντας κι ένα αρκετά εντυπωσιακό ξεκίνημα.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Φώτης Κωστούλας έμεινε ικανοποιημένος απ' όσα είδε στο γήπεδο και τον τρόπο που ο Πετράκης αξιοποίησε το υλικό του και αποφάσισε να διατηρηθεί στην θέση του ο Έλληνας τεχνικός.

Βόλος

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας, Αχιλλέας Μπέος αποφάσισε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και επέλεξε για την θέση του τεχνικού των Βολιωτών, τον Χουάν Φεράντο.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει εμπειρία από Ελλάδα (εργάστηκε πέρυσι στον Πανσερραϊκό), αλλά και από την ίδια την ομάδα της οποίας έχει υπάρξει ξανά προπονητής για 2,5 χρόνια (07/2017-01/2020).

Ο στόχος της θα είναι και πάλι η παραμονή, όμως θα είναι δυσκολότερος από πέρυσι, αφού το επίπεδο του πρωταθλήματος δείχνει να έχει βελτιωθεί από τις κινήσεις που έχουν γίνει και τις ομάδες που ανέβηκαν.

Πανσερραϊκός

Κι εκεί υπήρξε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ο Κριστιάν Μπάτσι, που άφησε πέρυσι την χώρα μας και τον ΠΑΟΚ για να αναλάβει την πρώτη του δουλειά ως πρώτος τεχνικός στην Μποαβίστα επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη, αλλά σε άλλη ομάδα.

Ο Πανσερραϊκός πέτυχε πέρυσι τον στόχο της παραμονής και καλείται και φέτος να κυνηγήσει τον ίδιο. Αυτή τη φορά όμως χωρίς να έχει το μεγάλο τους «όπλο», Χέφτε Μπετανκόρ, ο δανεισμού του οποίου από τον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε και πλέον αγωνίζεται στην Αλμπαθέτε.

Η πρόκληση για τον Ιταλό τεχνικό είναι μεγάλη, αφού θα πρέπει να δημιουργήσει μια διαφορετική ομάδα, μιας και δεν θα υπάρχει στην επίθεσή της τέτοιο σημείο αναφοράς.

ΑΕΛ

Ο Γιώργος Πετράκης, γιος του τεχνικού Παναιτωλικού, Γιάννη ανέλαβε μια ιστορική ομάδα, αλλά και μια μεγάλη πρόκληση. Η ΑΕΛ επιστρέφει μετά από χρόνια στην Stoiximan Superleague και όλοι θέλουν οι «βυσσινί» να παρουσιάσουν μια αξιόμαχη ομάδα, που θα καταφέρει να μείνει στην μεγάλη κατηγορία, όπου και ανήκει.

Ο πήχης είναι πάντοτε ψηλά στην ομάδα αυτή, αφού έχει πίσω της χιλιάδες κόσμο, που έχει απαιτήσεις λόγω της ιστορικότητας του σωματείου. Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Αχιλλέας Νταβέλης είδε στο πρόσωπο του Γιάννη Πετράκη, έναν νεαρό προπονητή, που έχει την εμπειρία και την ικανότητα, να δημιουργήσει μια ομάδα που σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων που υπάρχουν κι έτσι του έδωσε το χρίσμα για να γίνει ο νέος τεχνικός της ΑΕΛ.

Κηφισιά

Ο Σεμπάστιαν Λέτο είναι εκείνος που έχτισε την ομάδα που έφερε την άνοδο πέρυσι κι εκείνος είναι πήρε το χρίσμα να την αναδιαμορφώσει, ώστε η Κηφισιά να μπορέσει να παραμένει στην μεγάλη κατηγορία, κάτι που δεν κατάφερε στην παρθενική της συμμετοχή, όμως τώρα ο οργανισμός έχει σαφώς μεγαλύτερη εμπειρία.

Ο ιδιοκτήτης, Χρήστος Πρίτσας αποφάσισε πέρυσι να δώσει στον Αργεντινό την ευκαιρία να αναλάβει την πρώτη του δουλειά ως πρώτος τεχνικός κι εκείνος ανταποκρίθηκε εξαιρετικά κάνοντας την ομάδα πρωταθλήτρια, μετά από μια τρομερή κούρσα με την Καλαμάτα, που στην ουσία έκρινε ένα γκολ στις καθυστερήσεις στο μεταξύ τους ματς στα Play Offs ανόδου.

Η επιλογή να συνεχίσει με τον Σεμπάστιαν Λέτο στην τεχνική ηγεσία του κλαμπ ήταν μονόδρομος για τον ιδιοκτήτη της Κηφισιάς, ο οποίος το καλοκαίρι επένδυσε αρκετά χρήματα προκειμένου να του δώσει τα εχέγγυα για να δημιουργήσει μια ομάδα που θα μπορεί να διεκδικήσει με καλές πιθανότητες τον στόχο της παραμονής.