«Στην Πορτογαλία ο Ζαμόρα του Άρη, έκλεισε στην Βιζέου»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, ο Άλβαρο Ζαμόρα θα συνεχίσει την καριέρα του στην πορτογαλική Βιζέου ως δανεικός από τον Άρη.

Ο Άλβαρο Ζαμόρα είχε τεθεί εκτός πλάνων στον Άρη ενόψει της νέας σεζόν κι έτσι εκείνος είχε πάρει το... πράσινο φως από την διοίκηση της ομάδας προκειμένου να βρει άλλο κλαμπ για να συνεχίσει την καριέρα του.

Υπήρξε ενδιαφέρον από ομάδες από το Μεξικό και την Πορτογαλία και φαίνεται πως εκείνη που κέρδισε τελικά ήταν μία ομαάδα από την δεύτερη. Ο Κοσταρικανός δημοσιογράφος Κέβιν Χιμένες με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X ενημεώσε πως ο 23χρονος Κοσταρικανός εξτρέμ έκλεισε στην Βιζέου.

Πρόκειται για ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, η οποία τα βρήκε και με τον Άρη για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή για έναν χρόνο, με την συμφωνία να συμπεριλαμβάνει και οψιόν αγοράς, σε περίπτωση που εκείνη θελήσει να τον πάρει από τους «κιτρίνους».

Álvaro Zamora ya está en Portugal para unirse al Viseu FC de la Liga 2, el tico hará pruebas médicas próximamente y luego será anunciado de manera oficial



Préstamo con opción de compra procedente del Aris



🇨🇷 pic.twitter.com/bPWx3jmO0H August 16, 2025

Υπενθυμίζουμε πως ο Άλβαρο Ζαμόρα έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης μέχρι το καλοκαίρι του 2028.