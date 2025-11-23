Πού θα δείτε τη «μάχη» του ΠΑΟΚ με τη Κηφισιά για τη 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ στη Τούμπα κόντρα στη Κηφισιά.

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται κανονικά και σήμερα (23/11) με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Κηφισία, με στόχο τη νίκη και τη μείωση της διαφοράς από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου του βορρά, Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει εδώ και καιρό, δεν ανακοίνωσε αποστολή. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα είναι εκτός, ενώ δεν θα παίξει και ο τραυματίας Μαντί Καμαρά. Στη διάθεση του Λουτσέσκου, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, δεν θα είναι και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Από την άλλη, ο Σεμπαστιάν Λέτο θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Χόρχε Πόμπο, Ρούμπεν Πέρεθ, Αλμπέρτο Μποτία, Μόιζες Ραμίρεζ και Παύλου Παντελίδη, οι οποίοι όλοι συμπλήρωσαν κάρτες και επιλέχθηκε να εκτίσουν τη ποινή στον αγώνα της Τούμπας.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τo Nova Sports Prime.