Ο Ολυμπιακός έδωσε το τελευταίο του χρονικά φιλικό επί ιταλικού εδάφους, αυτό με την Ίντερ όπου ο Ισπανός τεχνικός είχε ξανά μία κυρίως πειραματική 11άδα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Έγινε ένας... χαμούλης στα σχόλια του LIVE του Gazzetta και το Ίντερ - Ολυμπιακός (2-0) από τους φίλους του Ολυμπιακού αλλά και από οπαδούς άλλων ομάδων, όπου ο καθένας κατέθεσε την οπτική του για όποια καλώς ή κακώς κείμενα ως προς το αγωνιστικό σκέλος. Αρκεί να αναλογιστούμε πως ο Ολυμπιακός με 2 διαφορετικές 11άδες αντιμετώπισε μέσα σε 48 ώρες δύο τοπ ιταλικές ομάδες και πρακτικά η ομάδα θα κριθεί ουσιαστικά και με ασφάλεια στα επίσημα παιχνίδια. Κατά τα άλλα πάμε λοιπόν να δούμε και μερικά πράγματα ως προς αυτό το φιλικό τεστ με την Ίντερ (όπου ο Ολυμπιακός είχε διακριθέντες όπως ο Τζολάκης και ο Καλογερόπουλος και ενώ προσπάθησαν αρκετά οι Μπρούνο και Στρεφέτσα)...

1) Επί της γενικής εικόνας: Ο Ολυμπιακός δεν είχε την εμφάνιση που είδαμε με τη Νάπολι. Απέναντι στους Ναπολιτάνους είχε σαφώς πιο καλο πρόσωπο και ήταν περισσότερο ανταγωνιστικός. Προφανώς βέβαια και έπαιζε με τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ και μία φοβερά ποιοτική και σκληρή ομάδα. Όπου γενική εικόνα φυσικά έχουμε να κάνουμε με όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

2) Οι δοκιμές που έδειξαν πράγματα στον κόουτς που ενδεχομένως να περίμενε και ορισμένα διαφορετικά στοιχεία: Επί της αρχικής 11άδας βασικοί δεν είναι οι Καλογερόπουλος, Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο και Γιαζίτζι. Το δε κέντρο ήταν επίσης αρκετά πειραματικό με τον έμπειρο Γκαρθία και τους νεαρούς Μουζακίτη και Ντιόγκο Νασιμέντο μπροστά του. Τον Ισπανό τον ξέρουμε ως παίκτη με τα καλά του και τα αρνητικά του. Ο Μουζακίτης είναι σαφώς σε μία φάση που προσπαθεί να ανεβάσει στροφές. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο για τον ρόλο που έχει στο γήπεδο δείχνει να έχει δρόμο ακόμα. Τοποθετήθηκε και στον άξονα και στα άκρα. Προσπάθησε στο δημιουργικό σκέλος. Δεν του έλλειψε η διάθεση σαφώς.

Έχει την τεχνική και την πάσα αλλά και δεν έχει τη δύναμη απέναντι σε υψηλόσωμους χαφ και δεν τον βοηθά γενικά η σωματοδομή του. Προσωπική μου αίσθηση είναι πως ο κόουτς περίμενε πιο καλά πράγματα ως προς το κέντρο κυρίως δημιουργικά και επιθετικά και είναι προφανές πως τα γενικά του συμπεράσματα τα έβγαλε. Ας κρατήσουμε έναν αστερίσκο για πιθανή ενίσχυση με έναν ακόμα χαφ (κατά προτίμηση οκτάρι) και ενώ φυσικά θα αποκτηθεί ένας ακόμα στόπερ και ο προγραμματισμός προβλέπει έναν έξτρα winger.

3) Η επιθετική τριάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι: Ο Στρεφέτσα και ο Καμπελά είχαν την κίνηση αλλά τους έλλειψε η αποτελεσματικότητα. Ο νέος εξτρέμ του Ολυμπιακού είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει το πόδι του και ήταν πιο ουσιαστικός στην τελική του προσπάθεια ίσως να είχε βάλει ένα γκολ. Από την άλλη μπήκε μέσα σε φάσεις και απείλησε τουλάχιστον 2 φορές. Ο Καμπελά με την τεχνική του, την εμπειρία του και ακόμα και σε επίπεδο στατικών φάσεων θα βοηθήσει παραπάνω. Ο Γιαζίτζι σε ένα ακόμα ματς ως φορ προσπάθησε αλλά κάτι δεν του βγαίνει. Δείχνει να θέλει αυτό το κάτι παραπάνω για να απελευθερωθεί αγωνιστικά. Εάν το πάμε καθαρά σε επίπεδο προσώπων ο Ζέλσον με τον Πνευμονίδη για τα άκρα είναι ένα κλικ πάνω από τους υπόλοιπους ως προς το υπάρχον ρόστερ.

4) Το σκληρό παιχνίδι των Ιταλών και η διαιτησία αλλού για αλλού και ας είναι φιλικό: Φιλικό παιχνίδι ήταν. Φυσικά μαζί σας είμαι και εγώ. Απλά μετά το εγκληματικό χτύπημα του Ντε Μπρόινε στον Πνευμονίδη περιμέναμε λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Το χτύπημα του Λαουτάρο πάνω στον Μπρούνο σηκώνει ακόμα και κόκκινη ενώ ο Αργεντίνος πήρε κίτρινη όταν έκανε το φάουλ στον Μπιανκόν. Σύμφωνοι οι ιταλικές ομάδες είναι σκληρές αλλά χρειάζεται και προσοχή. Γενικά η διαιτησία ήταν αλλού για αλλού στο ματς με υποψία οφσάιντ στον Λαουτάρο στο 1-0 και αντικανονικό μαρκάρισμα στον Καμπελά εντός περιοχής. Βεβαίως για φιλικό μιλάμε αλλά ο στόχος είναι πάντα όλοι οι παίκτες να φύγουν ή να φεύγουν γενικότερα υγιείς από το γήπεδο.

5) Η δέσμευση του Βάσκου για την πρεμιέρα: Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ είχε πει μετά το φιλικό με τη Νάπολι ότι η ομάδα του Ολυμπιακού θα είναι έτοιμη στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League 1. Αυτός ξέρει πιο καλά απ' όλους. Η επερχόμενη πολύ μεγάλη πρόκληση βέβαια είναι αυτή της League Phase του Champions League.