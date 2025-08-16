Ο Ολυμπιακός γνώρισε 2η ήττα επί του ιταλικού εδάφους από τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ (2-0) κι έδειξε ότι έχει πράγματα να διορθώσει στον δρόμο προς τα... αστέρια της League Phase. Ντι Μάρκο και Τουράμ τα γκολ των «νερατζούρι».

Μην πραγματοποιώντας ανάλογη παρουσία με αυτή του φιλικού με την ομάδα της Νάπολι ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με σκορ 2-0 από την Ίντερ του Κίβου. Οι Ντι Μάρκο και Τουράμ τα γκολ των Ιταλών.

Πως ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το φιλικό με την Ίντερ

Ως προς την βασική 11άδα του Ολυμπιακού για το φιλικό κόντρα στην Ίντερ αυτή είχε ως εξής: Τζολάκης - Μπρούνο, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος και Κοστίνια - Γκαρθία και Μουζακίτης - Ντιόγκο Νασιμέντο, Στρεφέτσα και Καμπελά - Γιαζίτζι. Στο σχήμα αυτός ο Γιαζίτζι αναμένεται να είναι ο στράικερ.

Πρώτο μέρος με γκολ η Ίντερ και οι φάσεις του Στρεφέτσα

Στο πρώτο 45λεπτο και ενώ ο Ολυμπιακός είχε τις φάσεις του δέχθηκε το 1-0 στο 16'. Στο 15' υπήρξε μία πολύ καλή αντεπίθεση του Ολυμπιακού μετά από κλέψιμο του Μπρούνο και κατέληξε η μπάλα στον Στρεφέτσα που πέρασε έξω μετά το σουτ του. Στην επόμενη φάση απείλησε ο Τουράμ ενώ είχε βγει ο Τζολάκης και επενέβη ο Καλγερόπουλος.

Στο 16' ο Ντι Μάρκο πρόλαβε τον Ντάμφρις που είχε βάλει και αυτός το πόδι του μετά την πάσα του Λαουτάρο για να σκοράρει σε μία φάση όπου υπήρξε υποψία οφσάιντ. Στο 20' ένα σουτ του Στρεφέτσα πήγε ξανά έξω. Στο 34' ο Τζολάκης είχε μία πολύ καλή επέμβαση στον Λαουτάρο και ενώ και η Ίντερ - μετά τη Νάπολι - έπαιζε αρκετά σκληρά. Χαρακτηριστικό ήταν ένα μαρκάρισμα του Λαουτάρο πάνω στον Μπρούνο που σήκωνε ακόμα και κόκκινη.

Το 2-0 από τον Τουράμ και μετά δεν άλλαξε κάτι

Στο β' 45λεπτο ο Ολυμπιακός δέχθηκε και 2ο τέρμα. Στο 53' ήρθε το 2-0. Αρχικά ήταν ένα σουτ του Ντάμφρις που αποκρούστηκε από τον Τζολάκη και στη συνέχεια ο Τουράμ πήρε το... ριμπάουντ και βρήκε το γκολ από κοντά. Στην εξέλιξη του 2ου μέρους ο Καμπελά ζήτησε πέναλτι για αντικανονικό χτύπημα, που φάνηκε να υπάρχει.

Ο Ολυμπιακός είχε τη στιγμή με το σουτ του Ελ Καμπί που κόπηκε. Η προσπάθεια αυτή ήρθε μετά από σέντρα του Μπρούνο στο 80' και τελικώς το ματς έληξε στο 2-0.

Ολυμπιακός: Τζολάκης - Μπρούνο, Μπιανκόν (71' λ.τρ. Πιρόλα), Καλογερόπουλος και Κοστίνια - Γκαρθία και Μουζακίτης - Ντιόγκο Νασιμέντο, Στρεφέτσα (71' Ελ Καμπί) και Καμπελά - Γιαζίτζι (61' Λιατσικούρας).

Η αρχική 11άδα της Ίντερ: Ζόμερ, Παβάρ, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Ντάμφρις, Σούσιτς, Μπαρέλα, Μιχιταριάν, Ντι Μάρκο, Τουράμ και Λαουτάρο Μαρτίνες.

Τα φιλικά του Ολυμπιακού

19 Ιουλίου 2025, 15:00: NAC Breda – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

25 Ιουλίου 2025, 13:00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Norwich City 3-0

26 Ιουλίου, 16:00: AZ Alkmaar – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

2 Αυγούστου 2025, 17:00: SC Heerenveen – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-1

3 Αυγούστου 2025, 16:00: ADO Den Haag – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-3

8 Αυγούστου 2025, 17:00: Al-Taawoun FC – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

9 Αυγούστου 2025, 16:30: FC Union Berlin – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1

14 Αυγούστου 2025, 21:00: SSC Napoli - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

16 Αυγούστου 2025, 21:30: Inter FC - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0