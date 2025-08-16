Ολυμπιακός, μεταγραφές: Συμφωνία των Πειραιωτών με την Παλμέιρας για τον Τάλις, όπως προκύπτει από τη Βραζιλία
Ο Τάλις σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τη Βραζιλία θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Η Παλμέιρας αρχικά ζητούσε 8 εκατ. ευρώ για το 70% του επιθετικού της. Ο Ολυμπιακός έδινε 7 εκατ. ευρώ συμφωνώντας να αφήσει το 30% στον βραζιλιάνικο σύλλογο. Οι 2 ομάδες τα βρήκαν με βάση την πληροφόρηση από τη Βραζιλία και τον ρεπόρτερ Καζαγκράντε. Πλέον ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με τον παίκτη και τους agents του, τους όρους του συμβολαίου του. Με άλλα λόγια η μεταγραφή αυτή δείχνει πιο κοντά από ποτέ.
