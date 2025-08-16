Ολυμπιακός, μεταγραφές: Συμφωνία των Πειραιωτών με την Παλμέιρας για τον Τάλις, όπως προκύπτει από τη Βραζιλία

Νεότερα από τη Βραζιλία όπου γίνεται λόγος για deal του Ολυμπιακού με την Παλμέιρας για τον νεαρό Βραζιλιάνο επιθετικό, Τάλις. 

Ο Τάλις σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τη Βραζιλία θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Η Παλμέιρας αρχικά ζητούσε 8 εκατ. ευρώ για το 70% του επιθετικού της. Ο Ολυμπιακός έδινε 7 εκατ. ευρώ συμφωνώντας να αφήσει το 30% στον βραζιλιάνικο σύλλογο. Οι 2 ομάδες τα βρήκαν με βάση την πληροφόρηση από τη Βραζιλία και τον ρεπόρτερ Καζαγκράντε. Πλέον ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με τον παίκτη και τους agents του, τους όρους του συμβολαίου του. Με άλλα λόγια η μεταγραφή αυτή δείχνει πιο κοντά από ποτέ.

