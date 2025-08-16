Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την 11άδα του σπουδαίου φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την ομάδα της Ίντερ επί ιταλικού εδάφους.

Η αρχική 11άδα του Ολυμπιακού για το φιλικό κόντρα στην Ίντερ: Τζολάκης - Μπρούνο, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος και Κοστίνια - Γκαρθία και Μουζακίτης - Ντιόγκο Νασιμέντο, Στρεφέτσα και Καμπελά - Γιαζίτζι. Στο σχήμα αυτός ο Γιαζίτζι αναμένεται να είναι ο στράικερ.