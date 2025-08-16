Μέρα Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό: Πότε έρχεται και το συμβόλαιο που υπογράφει

Ο Νταβίντε Καλάμπρια προσγειώνεται το Σάββατο 16/8 στις 23:00 στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ενεργοποιήσει μια από τις πιο δυνατές μεταγραφές του καλοκαιριού. Ο Νταβίντε Καλάμπρια προσγειώνεται απόψε στην Αθήνα (Σάββατο 16/8, 23:00) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο Τριφύλλι!

Ο Ιταλός μπακ έρχεται για να πάρει φανέλα βασικού και να ηγηθεί στη δεξιά πλευρά της άμυνας, μετά την αποχώρηση του Βαγιαννίδη για τη Σπόρτινγκ. Ο Παναθηναϊκός τον φέρνει με στόχο να ανεβάσει επίπεδο και δείχνει ξεκάθαρα πως φέτος πάει… για μεγάλα πράγματα.

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο 28χρονος μπακ θα περάσει από ιατρικά και εργομετρικά τεστ και αν όλα πάνε καλά, υπογράφει και ανακοινώνεται.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τον Νταβίντε Καλάμπρια προσφέροντας του τριετές συμβόλαιο, έναν παίκτη με 272 ματς στη Μίλαν. Έδωσε μάχη και ξεπέρασε ομάδες όπως η Λιλ, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Καλάμπρια είναι «παιδί» της Μίλαν και έφυγε φέτος το καλοκαίρι ελεύθερος. Πέρσι έπαιξε δανεικός στη Μπολόνια και πήρε το Κύπελλο Ιταλίας. Στο παλμαρέ του έχει και ένα Σκουντέτο μαζί με δύο Super Cup. Την περασμένη σεζόν είχε 27 συμμετοχές (14 με Μίλαν, 13 με Μπολόνια), με 1 γκολ και 1 ασίστ.