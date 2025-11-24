Μαγνητική οι Λαφόν και Τσιριβέγια, μπήκαν Ντέσερς, Κώτσιρας και Καλάμπρια

Μαγνητική θα κάνουν οι Λαφόν και Τσιριβέγια. Μπήκαν στο κανονικό πρόγραμμα οι Καλάμπρια, Κώτσιρας και Ντέσερς.

Την επομένη της νίκης του Παναθηναϊκού στις Σέρρες με 3-0 για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψαν στο Κορωπί για να ξεκινήσουν την μίνι προετοιμασία τους για τον αγώνα της Πέμπτης με την Στουρμ Γκρατς για την 5η «στροφή» της League Stage του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός έγινε δέκτης ευχάριστων νέων στην σημερινή προπόνηση, αφού οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρας επέστρεψαν στο κανονικό πρόγραμμα και βοήθησαν να αδειάσει λίγο το «βεβαρημένο» απουσιολόγιό του.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, εξάσκηση στα τελειώματα και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα έκαναν αποθεραπεία.

Ο Ντραγκόφσκι ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε κι έκανε ατομικό, όπως και οι τραυματίες Πελίστρι και Σάντσες. Θεραπεία έκανε ο Κυριακόπουλος, όπως και οι Τσιριβέγια και Λαφόν, οι οποίοι θα υποβληθούν σε μαγνητική.