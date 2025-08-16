Δημοσίευμα από το Μεξικό εμπλέκει και πάλι το όνομα του χαφ της ΑΕΚ στο ρεπορτάζ της Μοντερέι, κάνοντας λόγο για εκ νέου ενδιαφέρον.

Δεν λέει να... φύγει το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα από το ρεπορτάζ της Μοντερέι. Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από το Μεξικό, ο άσος της ΑΕΚ βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο του συλλόγου της Liga MX.

Όπως γράφει το deportotalmx, οι διοικούντες της Μοντερέι θέλουν να πάρουν τον μέσο της Ένωσης, ο οποίος τους αρέσει πολύ και μάλιστα έχει δώσει το «πράσινο φως» στον σύλλογο για να προχωρήσει στην απόκτησή του. Ωστόσο, αυτό που κάνει περίπλοκή την υπόθεση, είναι το «υψηλό» ποσό που αξιώνει η ΑΕΚ, χωρίς ωστόσο να καθιστά τη μεταγραφή αδύνατη.

«Το ABC Deportes αναφέρει ότι η Rayados de Monterrey επιδιώκει την απόκτηση του Orbelín Pineda, καθώς είναι ένας παίκτης που αρέσει στο διοικητικό συμβούλιο και το προπονητικό επιτελείο, και θα προσπαθήσουν να τον αποκτήσουν τις επόμενες ημέρες.

Ο παίκτης φέρεται να έχει δώσει το πράσινο φως στον Rayados για να επιδιώξει την απόκτησή του, αλλά η AEK έχει ζητήσει ένα μεγάλο ποσό για τη μεταγραφή του, γεγονός που καθιστά την άφιξή του στο Μοντερέι πιο περίπλοκη, αλλά όχι αδύνατη», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω μέσο.

Θυμίζουμε ότι ο Πινέδα έχει συμβόλαιο με τον «Δικέφαλο» έως το 2027.