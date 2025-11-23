Που θα δείτε το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη
Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται κανονικά και σήμερα (23/11) με το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο αγώνας πέρα από βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει και συναισθηματικό, αφού αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Μανόλο Χιμένεθ θα επισκεφθεί, έστω και ως αντίπαλος, το νέο γήπεδο της Ένωσης.
Ο Άρης λοιπόν θα ταξιδέψει στην Αθήνα χωρίς τους τραυματίες Γένσεν, Μισεουί, Καντεβέρε και Δώνη. Ο Χαμζά Μεντίλ έμεινε εκτός αποστολής καθώς κρίθηκε ανέτοιμος και ο Κώστας Γαλανόπουλος δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη πρώην ομάδα του, λόγω της αποβολή που έλαβε στο ματς με τον Αστέρα AKTOR. Αντιθέτως ο Μανόλο Χιμένεθ μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του αρχηγό του, Φαμπιάνο, ο οποίος επέστρεψε κανονικά στην αποστολή.
Για την Ένωση στο συγκεκριμένο ματς δεν θα αγωνιστούν οι Ελίασον, Κουτέσα, καθώς και ο Πιερό που τραυματίστηκε στον αγώνα της Αϊτής και η κατάσταση του θα επανεξεταστεί τη Δευτέρα ενόψει του ταξιδιού στη Φλωρεντία. Αντιθέτως ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στη διάθεση του τον Ζίνι που μπήκε στην αποστολή για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ - Αρης: Ο Χιμένεθ αντίπαλος με την ομάδα της καρδιάς του, στα ιερά χώματα που είχε περπατήσει
Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στο κυνήγι της κορυφής, συνέχεια στις νίκες ψάχνει ο Παναθηναϊκός στις Σέρρες
- ΟΦΗ: Οι μεγάλοι αντίπαλοι Κούης, Κούδας, Μαύρος, Γιοβάνοβιτς, Αναστόπουλος, Νικολαϊδής, Καραγκούνης και Βιεϊρίνια ευχήθηκαν για τα 100 χρόνια (vid)
- Βαθμολογία Super League: Ο Ολυμπιακός αύξησε τη διαφορά