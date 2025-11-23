Που θα δείτε το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνεχίζεται κανονικά και σήμερα (23/11) με το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο αγώνας πέρα από βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει και συναισθηματικό, αφού αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Μανόλο Χιμένεθ θα επισκεφθεί, έστω και ως αντίπαλος, το νέο γήπεδο της Ένωσης.

Ο Άρης λοιπόν θα ταξιδέψει στην Αθήνα χωρίς τους τραυματίες Γένσεν, Μισεουί, Καντεβέρε και Δώνη. Ο Χαμζά Μεντίλ έμεινε εκτός αποστολής καθώς κρίθηκε ανέτοιμος και ο Κώστας Γαλανόπουλος δεν θα αγωνιστεί κόντρα στη πρώην ομάδα του, λόγω της αποβολή που έλαβε στο ματς με τον Αστέρα AKTOR. Αντιθέτως ο Μανόλο Χιμένεθ μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του αρχηγό του, Φαμπιάνο, ο οποίος επέστρεψε κανονικά στην αποστολή.

Για την Ένωση στο συγκεκριμένο ματς δεν θα αγωνιστούν οι Ελίασον, Κουτέσα, καθώς και ο Πιερό που τραυματίστηκε στον αγώνα της Αϊτής και η κατάσταση του θα επανεξεταστεί τη Δευτέρα ενόψει του ταξιδιού στη Φλωρεντία. Αντιθέτως ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στη διάθεση του τον Ζίνι που μπήκε στην αποστολή για πρώτη φορά μετά από δύο μήνες.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 1.