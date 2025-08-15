Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το πώς απελευθερώθηκε η ΑΕΚ όταν άλλαξε ο σχηματισμός και για την κλάση των Κουτέσα και Γιόβιτς που μπήκαν και έκαναν τη διαφορά, καθαρίζοντας την πρόκριση.

Το ζητούμενο για την ΑΕΚ στη χθεσινοβραδινή ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού παραμονές Δεκαπενταύγουστου στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν η νίκη ακόμα και με... μισό μηδέν που θα έδινε και την πρόκριση στα play off του Conference League. Πάση θυσία το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς έπρεπε να κάνει το δεύτερο από τα τρία βήματα που απαιτούνται για τον πολύ σημαντικό καλοκαιρινό στόχο που έχει μπροστά του. Αυτό έγινε, η ΑΕΚ είναι στα play off και έχει μπροστά της το τρίτο καθοριστικό βήμα που απομένει στα δύο ματς με την Άντερλεχτ για να μπει στη League Phase.

Ο Νίκολιτς τόνισε πως η κλήρωση που έφερε τους κιτρινόμαυρους απέναντι στη βελγική ομάδα είναι πολύ δύσκολη βλέποντας τις διασταυρώσεις στη διοργάνωση. Και όντως έτσι είναι, ωστόσο είναι λογικό από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει κάνει βουτιά στο ranking της UEFA να χρειάζεται να κάνει και μια υπέρβαση για να μπει στη League Phase. Όπως ακριβώς συνέβη σε προηγούμενες σεζόν όταν είχε αποκλείσει την Κλαμπ Μπριζ, τη Σέλτικ ή τη Βόλφσμπουργκ για να μπει στους ομίλους του Champions και του Europa League.

Έχοντας αντιμετωπίσει μάλιστα τη Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού ήδη, δηλαδή αντιπάλους απαιτητικούς για αυτό το στάδιο των προκριματικών της διοργάνωσης, μόνο καλό μπορεί να κάνει στην ΑΕΚ προκειμένου να πάει πιο... ψημένη και πιο προετοιμασμένη για το τελευταίο και πιο υψηλό εμπόδιο, αρχής γενομένης την ερχόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

Η ΑΕΚ απέκτησε άλλη αύρα από τη στιγμή που έπαιξε με ακραίους

Ο σχηματισμός του ρόμβου, με τον οποίο ξεκινάει ο Νίκολιτς και στα τέσσερα παιχνίδια των προκριματικών ως τώρα και τον οποίο διατηρεί στο μεγαλύτερο διάστημα των αγώνων (αν όχι σε ολόκληρη την αναμέτρηση) έχει παρουσιάσει κι άλλες φορές προβληματική ανάπτυξη. Αυτό συνέβη και στη χθεσινή ρεβάνς στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας με την ΑΕΚ να μην μπορεί να φτάσει στην παραγωγή φάσεων και στη δημιουργία απειλητικών καταστάσεων για τον αντίπαλο. Αυτό άλλαξε στο 85' με την αλλαγή του σχηματισμού σε 4-2-3-1 που έδωσε πλάτος στο γήπεδο και τους κιτρινόμαυρους να παίρνουν πνοή από τα άκρα. Κάτι που φώναζε ότι θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα.

Όταν αυτό συνέβη, η Ένωση απέκτησε φρεσκάδα, όπως παραδέχθηκε και ο Νίκολιτς. Το χτίσιμο του παιχνιδιού έγινε ορθολογικό, η ΑΕΚ ανέπνευσε επιθετικά, έγινε επικίνδυνη, ενώ ταυτόχρονα πήρε πράγματα και από τις αλλαγές της. Ο Κουτέσα πήγε στην κλασική του θέση αριστερά, ο Κοϊτά δεξιά και ο Γκατσίνοβιτς έπαιξε πίσω από τον φορ, όπου η είσοδος του Γιόβιτς εκεί έκανε και αυτή τη διαφορά, όπως θα τονίσουμε παρακάτω. Τα κομμάτια στο παζλ δηλαδή μπήκαν σωστά, εφάρμοσαν αρμονικά με την αλλαγή του σχηματισμού και το αποτέλεσμα ήταν να βρει η ΑΕΚ δύο γκολ στην παράταση και να τελειώσει τη δουλειά.

Η ποιότητα των Κουτέσα και Γιόβιτς έκανε τη διαφορά για την ΑΕΚ

Ο Κουτέσα ήρθε από πάγκο και με γκολ και ασίστ ήταν ο πρωταγωνιστής, πανηγυρίζοντας αλά Χάρι Πότερ όπως ακριβώς το σκεφτόταν μπροστά στο κοινό της ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε απόλυτα τα χαρακτηριστικά του. Ο Ελβετός είναι ένας αριστερός εξτρέμ που συγκλίνει προς τα μέσα και σκοράρει με το καλό δεξί πόδι που διαθέτει. Στον άξονα ως δεκάρι ή πιο μπροστά ως δεύτερος επιθετικός δυσκολεύεται πολύ να δώσει αυτά που πραγματικά μπορεί. Η ποιότητά του όμως στην αριστερή πλευρά είναι αδιαμφισβήτητη και αυτό φάνηκε τόσο με τον τρόπο που τελείωσε τη φάση με το δυνατό δεξί του σουτ στο 2-1 όσο και με την κίνησή του και την ασίστ στο γκολ του Γιόβιτς.

Όσο για τον Σέρβο φορ, η κλάση του φάνηκε μέσα στα 20 λεπτά που πέρασε ως αλλαγή στην παράταση. Πρόκειται για έναν εκτελεστή που δεν χαρίζεται και μπορεί να δώσει στην ΑΕΚ αυτό που της λείπει. Τα γκολ από την μπροστινή γραμμή της. Το τελείωμά του για το 3-1 που σφράγισε την πρόκριση είναι από αυτά που λέμε... σεντερφορίσια. Δεν χαρίστηκε, διάβασε την έξοδο του αντίπαλου γκολκίπερ και με το δεξί την κατάλληλη στιγμή τον πλάσαρε χωρίς να του αφήσει κανένα περιθώριο αντίδρασης. Απλά και όμορφα. Η ποιότητα λοιπόν ήρθε από τον πάγκο και μίλησε για την ΑΕΚ στο κρίσιμο διάστημα της παράτασης, αλλά αυτή αναδείχθηκε μέσα από την αλλαγή της διάταξης που ξεμπλόκαρε την ΑΕΚ και την οδήγησε στην τελευταία και καθοριστική πίστα για να διεκδικήσει την υπεραπαραίτητη παρουσία της στη League Phase.