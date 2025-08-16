Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (16/8) στο Gazzetta
Sportday: «Απόψε κάνεις... μπαμ!», το βράδυ στην Αθήνα για τον ΠΑΟ ο Καλάμπρια.
Livesport: «Εκτόξευση!», τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ.
Φως των σπορ: «Και Αντίνο και Μαρι» για τον Ολυμπιακό που ετοιμάζεται για το τελευταίο τεστ με Ίντερ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Αντίνο προ των πυλών» στους Πειραιώτες και «Χρυσή τομή για Μάντσα»
Ώρα των σπορ: «Παναγία μου ένας Γιόβιτς!», σκόραρε στο ντεμπούτο του με τον Άρη Λεμεσού ο νέος άσος της ΑΕΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Κιέζα: «Η σκέψη μου είναι στον Ζότα, θέλω να μείνω στη Λίβερπουλ»
- Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πού θα δείτε Ίντερ - Ολυμπιακός, τα φιλικά του ΟΦΗ και του Ατρόμητου και την πανδαισία της Premier
- Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Φιλικά Ολυμπιακού, Ατρομήτου ΟΦΗ, πρεμιέρα Μπαρτσελόνα, Σίτι και τελικός γερμανικού Σούπερ Καπ