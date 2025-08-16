Τα μεταγραφικά σενάρια των ομάδων ξεχωρίζουν και σήμερα (16/8) στα πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Απόψε κάνεις... μπαμ!», το βράδυ στην Αθήνα για τον ΠΑΟ ο Καλάμπρια.

Livesport: «Εκτόξευση!», τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ.

Φως των σπορ: «Και Αντίνο και Μαρι» για τον Ολυμπιακό που ετοιμάζεται για το τελευταίο τεστ με Ίντερ.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Αντίνο προ των πυλών» στους Πειραιώτες και «Χρυσή τομή για Μάντσα»

Ώρα των σπορ: «Παναγία μου ένας Γιόβιτς!», σκόραρε στο ντεμπούτο του με τον Άρη Λεμεσού ο νέος άσος της ΑΕΚ.