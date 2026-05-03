Ο Στέργιος Μπουσβάρος υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της μπασκετικής ομάδας του Άρη και άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών.

Διεθνής κι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες του Άρη στην ιστορία της μπασκετικής ομάδας, ο Στέργιος Μπουσβάρος «έφυγε» σε ηλικία 88 ετών. Υπηρέτησε τους «κίτρινους» ως αθλητής – από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 έως και το 1969 – αλλά και παράγοντας κατά την εποχή της αυτοκρατορίας του Άρη.

Με ανακοίνωσή του, ο ΑΣ Άρης ανέφερε ότι… «η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα (03/05) πιο φτωχή, αφού ο Στέργιος Μπουσβάρος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο εκλιπών ήταν μία από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία του μπασκετικού ΑΡΗ. Έκανε το ντεμπούτο του στην ομάδα το 1954 και συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία της πρώτης, μεταπολεμικά, μεγάλης ομάδας του ΑΡΗ, η οποία δημιούργησε το έδαφος για τη μετέπειτα ανέλιξή της στην κορυφή. Αγωνίστηκε με τα κιτρινόμαυρα από το 1954 έως το 1969 και τη σεζόν 1971-72.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει…».