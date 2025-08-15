Ο Σαντίνο Αντίνο επανήλθε δυναμικά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/8) απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο.

Η μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζεται, και, ένας βασικός στόχος των πρωταθλητών Ελλάδος είναι στη θέση του εξτρέμ.

Με την περίπτωση του Ζενόν να χαρακτηρίζεται αρκετά δύσκολη, ο Σαντίνο Αντίνο επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο των Πειραιωτών, που ετοιμάζουν νέα πρόταση στη Γοδόι Κρουζ έτσι ώστε να κάνουν δικό τους τον 19χρονο εξτρέμ με το ιταλικό διαβατήριο.

Ο ίδιος πάντως συνεχίζει κανονικά τις υποχρεώσεις του με την ομάδα της Αργεντινής, με τη φανέλα της οποίας πέτυχε ένα εξαιρετικής ομορφιάς γκολ απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο, τα ξημερώματα της Παρασκευής (15/8) για το Κόπα Σουνταμερικάνα.

Ο Αντίνο πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, έκανε ωραία προσποίηση και με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα των Βραζιλιάνων, με τη Γοδόι εν τέλει να χάνει με 2-1.