Ο νεαρός εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ κάνει come back στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή για τον Ζενόν.

Όσο δεν υπάρχει... φως με τον Ζενόν τόσο θα ανεβαίνει ξανά η υποψηφιότητα του Σαντίνο Αντίνο για την ενίσχυση των άκρων της επιθεσης του Ολυμπιακού. Οι Πειραιώτες επιχείρησαν να κάνουν δικό τους τον εξτρέμ της Μπόκα Τζούνιορς και από τη στιγμή που δεν επήλθε αίσιο τέλος επανέρχεται δυναμικά η περίπτωση του 19χρονου Αντίνο.

Έναν Αντίνο για τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε κάνει τις κρούσεις του χωρίς να επιτευχθεί το deal και τώρα φαίνεται πως θα επιστρέψει εκεί με στόχο να κλείσει μιά και καλή τον παίκτη από τον αργεντίνικο σύλλογο. Ο Αντίνο είναι κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου και με την πρώτη ομάδα της Γοδόι Κρουζ έχει 5 γκολ και 4 ασίστ σε 37 αγώνες.

Ο Αντίνο έχει δεξί πόδι. Αγωνίζεται ωστόσο ως αριστερός εξτρέμ (και δεξιός φυσικά) ενώ έχει παίξει και έξω αριστερά ως χαφ αλλά και πίσω από τον φορ. Αποτελεί προϊόν scouting του Ολυμπιακού, όπως ήταν και ο Σιπιόνι αλλά και ο Ζενόν.