Ο Έρικ Λαμέλα με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε την ΑΕΚ, ενώ στην Αργεντινή υποστηρίζουν πως αποφάσισε να αποσυρθεί, ώστε να ενταχθεί στο επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Μετά από μια σεζόν κοινής πορείας η ΑΕΚ και ο Έρικ Λαμέλα ολοκλήρωσαν πρόωρα τη συνεργασία τους. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε ακόμα δυο χρόνια συμβόλαιο με τον Δικέφαλο, όμως οι δυο πλευρές επέλεξαν να χωρίσουν κονή συναινέσει.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής με ανάρτηση του στα Social Media αποχαιρέτησε την Ένωση, ενώ στην Αργνετινή οι έγκυροι Σέζαρ Λουίς Μέρλο και Ουριέλ Ιουγκτ αποκάλυψαν πως επρόκειτο να αποσυρθεί και να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη!

🚨Erik Lamela se sumará al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla.

*️⃣El mediocampista rescindió su contrato en AEK, se retiró del fútbol y tendrá un nuevo desafío en el club en el que ya jugó.

August 14, 2025

Ο άλλοτε διεθνής με την Αλμπισελέστε ποδοσφαιριστής έκανε μια σπουδαία καριέρα σε Ρίβερ Πλέιτ, Ρόμα, Τότεναμ και Σεβίλλη, ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν τα ρεπορτάζ από την Αργεντινή η ΑΕΚ ήταν ο τελευταίος του ποδοσφαιρικός σταθμός. Στο παλμαρέ του ξεχωρίσει ο τίτλος του Europa Leauge, με τους Ανδαλουσιάνους, τους οποίους εάν ενταχθεί στο επιτελείο του Αλμέιδα θα υπηρετήσει από διαφορετικό πόστο,

Θυμίζουμε πως ο Λαμέλα και ο Πελάδο εκτός από την ΑΕΚ είχαν συνεργαστεί και στη Ρίβερ Πλέιτ, τόσο ως συμπαίκτες, όσο και ως παίκτης με προπονητή.

Το «αντίο» του Λαμέλα στην ΑΕΚ

Ο Λαμέλα ανέβασε στα Social Media video από την αποθεωτική υποδοχή του στο αεροδρόμιο την περασμένη σεζόν και αποχαιρέτησε την ΑΕΚ.

«Τώρα ναι, είναι επίσημο. Σε κοινή συμφωνία με την ΑΕΚ αποφασίσαμε να λύσουμε το συμβόλαιο μου και να χωρίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

Έχω μόνο ευχαριστήρια λόγια από την πρώτη μέρα που με υποδέχτηκαν μέχρι σήμερα που συνεχίζω να λαμβάνω μηνύματα αποχαιρετισμού. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, όπου γνώρισα ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, μια υπέροχη χώρα και φιλάθλους που για μένα είναι αναμφίβολα οι καλύτεροι στην Ελλάδα!

Παίρνω όμορφες αναμνήσεις μαζί μου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου και όλους τους εργαζόμενους του συλλόγου. Ήταν τιμή μου να μοιραστώ μαζί σας αυτήν την εμπειρία.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον, πάντα θα έχω μια θέση στην καρδιά μου για αυτόν τον σύλλογο.

Ευχαριστώ A.E.K F.C»