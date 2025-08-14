Το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) ο Έρικ Λαμέλα βρέθηκε στα γραφεία της ΑΕΚ και υπέγραψε τη λύση της συνεργασίας του με το Δικέφαλο.

Όπως αναμενόταν, ο Έρικ Λαμέλα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ. Οι δυο πλευρές είχαν συμφωνίσει εδώ και κάποιο διάστημα για την κονή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους και το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) έπεσαν οι υπογραφές στα γραφεία της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.

Η Ένωση αποχαιρέτησε τον Αργεντινό με ανάρτηση στα Social Media, με τα εντυπωσιακά γκολ που πέτυχε με τον Δικέφαλο στο στήθος.

«'Ερικ σου ευχόμαστε τα καλύτερα, ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές», είναι το μήνυη της ΑΕΚ.

Η αποζημίωση του Λαμέλα

Μέχρι το 2027, ο Λαμέλα ήταν να λαμβάνει για κάθε χρόνο με την ΑΕΚ περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ (σύνολο περίπου 5 εκατομμύρια).

Ωστόσο, η αποζημίωση που τελικά θα πάρει θα αντιστοιχεί περίπου στα μισά από όσα θα έπαιρνε μόνο την επόμενη σεζόν.

Τι έκανε ο Λαμέλα στην ΑΕΚ

Με την φανέλα της Ένωσης, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε για μόλις ένα χρόνο, καταγράφοντας συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στα ματς που αγωνίστηκε είχε 4 γκολ και 6 ασίστ.

Το γκολ που ξεχωρίζει, ήταν το τέρμα που είχε πετύχει κόντρα στον ΠΑΟΚ, το οποίο είχε πάρει και το βραβείο για το κορυφαίο γκολ της σεζόν.