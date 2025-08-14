ΑΕΚ: Επίσημα τέλος ο Λαμέλα
Όπως αναμενόταν, ο Έρικ Λαμέλα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ. Οι δυο πλευρές είχαν συμφωνίσει εδώ και κάποιο διάστημα για την κονή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους και το απόγευμα της Πέμπτης (14/8) έπεσαν οι υπογραφές στα γραφεία της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ.
Η Ένωση αποχαιρέτησε τον Αργεντινό με ανάρτηση στα Social Media, με τα εντυπωσιακά γκολ που πέτυχε με τον Δικέφαλο στο στήθος.
«'Ερικ σου ευχόμαστε τα καλύτερα, ευχαριστούμε για τις όμορφες στιγμές», είναι το μήνυη της ΑΕΚ.
Δείτε ΕπίσηςΟριστική συμφωνία: Τέλος από την ΑΕΚ ο Λαμέλα
Η αποζημίωση του Λαμέλα
Μέχρι το 2027, ο Λαμέλα ήταν να λαμβάνει για κάθε χρόνο με την ΑΕΚ περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ (σύνολο περίπου 5 εκατομμύρια).
Ωστόσο, η αποζημίωση που τελικά θα πάρει θα αντιστοιχεί περίπου στα μισά από όσα θα έπαιρνε μόνο την επόμενη σεζόν.
Τι έκανε ο Λαμέλα στην ΑΕΚ
Με την φανέλα της Ένωσης, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε για μόλις ένα χρόνο, καταγράφοντας συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στα ματς που αγωνίστηκε είχε 4 γκολ και 6 ασίστ.
Το γκολ που ξεχωρίζει, ήταν το τέρμα που είχε πετύχει κόντρα στον ΠΑΟΚ, το οποίο είχε πάρει και το βραβείο για το κορυφαίο γκολ της σεζόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.