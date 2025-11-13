Γνωστές έγιναν οι τιμωρίες που επιβλήθηκαν στους ποδοσφαιριστές των ομάδων της πρώτης κατηγορίας για το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία. Αναλυτικά οι ποινές.

Γιγαντιαίες διαστάσεις έχει πάρει το σκάνδαλο γύρω από τα παράνομα στοιχήματα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες εβδομάδες στην Τουρκία, με εκατοντάδες διαιτητές, παράγοντες ομάδων και 1.024 συνολικά επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη! Οι 27 εξ αυτών μάλιστα αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τις τιμωρίες που επιβλήθηκαν σε κάθε ποδοσφαιριστή.

Η μικρότερη συνολικά ποινή περιορίστηκε σε αποκλεισμό με διάρκεια 45 ημερών, ενώ η μεγαλύτερη έφτασε μέχρι και τον έναν χρόνο! Στη Γαλατάσαραϊ, ο Τούρκος διεθνής, Ερέν Ελμαλί, τιμωρήθηκε με 45 αποβολή από τις αθλητικές δραστηριότητες, ενώ πολύ πιο βαριά ήταν η καμπάνα για τον συμπαίκτη του, Μετεχάν Μπαλτατζί, που θα μείνει εκτός για εννέα μήνες!

Την ίδια ώρα άξια αναφοράς είναι και η περίπτωση του Τσελίλ Γιουκσέλ της Σάμσουνσπορ, αντιπάλου της ΑΕΚ στο Conference League, ο οποίος τιμωρήθηκε με 45 ημέρες και θα χάσει το ματς απέναντι στην Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου. Αντίθετα απαλλάχθηκαν οι δυο ποδοσφαιριστές της Μπεσίκτας που είχαν βρεθεί στην αρχική λίστα μεταξύ των 1.024 ποδοσφαιριστών και δεν θα αντιμετωπίσουν κάποιες κυρώσεις.

Γαλατάσαραϊ

Έρεν Ελμαλί: 45 ημέρες

Μετεχάν Μπαλτατζί: Εννέα μήνρε μήνες

Τραμπζονσπόρ

Μποράν Μπασκάν: Τρεις μήνες

Σαλίχ Μαλκοτσόγλου: 45 ημέρες

Σάμσουνσπορ

Τζελίλ Γιουκσέλ: 45 ημέρες

Αλάνιασπορ

Ιζέτ Τσελίκ: Τρεις μήνες

Ενές Κεσκίν: Τρεις μήνες

Μπεντιρχάν Οζούρτ: Τρεις μήνες

Γιουσούφ Οζντεμίρ: Εννέα μήνες

Ρίζεσπορ

Φουρκάν Οράκ: Τρεις μήνες

Γκαζιαντέπ

Μουχάμετ Ταχά Γκιουνές: 45 μέρες

Νασίπ Σανγκαρε: 45 μέρες

Καραγκιουμρούκ

Φουρκάν Μπεκλεβίτς: 45 ημέρες

Κερέμ Γιουσούφ Σιρκέτσι: Τρεις μήνες

Καϊσερισπόρ

Μπερκάν Ασλάν: Τρεις μήνες

Αμπντουλσαμέτ Μπουράκ: Δώδεκα μήνες

Κασίμπασα

Εζέ Αλμπαϊράκ: 45 ημέρες

Αλί Εμρέ Γιανάρ: 45 ημέρες

Κόνιασπορ

Αντίλ Ντεμιρμπάγ: 45 ημέρες

Αλασάν Νντάο: Δώδεκα μήνες

Γκεζντέπε