ΑΕΛ για τα εισιτήρια διαρκείας: «Γράφεις ιστορία μαζί μας» (vid)

Με ένα ωραίο βίντεο που δίνει βάρος στο συναίσθημα και στο δέσιμο της Λάρισας με την ΑΕΛ, οι «βυσσινί» καλούν τον κόσμο να αγοράσει εισιτήρια διαρκείας.

Η ΑΕΛ επιστρέφει στην Super League μετά από 4 χρόνια με τον κόσμο να αναμένεται και φέτος να είναι το μεγάλο τους... όπλο. Η AEL FC Arena είναι σίγουρο πως θα ζήσει μεγάλες στιγμές και φέτος με τους «βυσσινί» με ένα ωραίο βίντεο το οποίο δίνει βάρος στο συναίσθημα και στο δέσιμο της πόλης με την ΑΕΛ να καλούν τον κόσμο να αγοράσει εισιτήρια διαρκείας.

Θυμίζουμε πως μετά και την δημοσιοποίηση του προγράμματος της 2ης αγωνιστικής της Super League, οι Θεσσαλοί θα δώσουν πρώτο τους παιχνίδι εντός έδρας το Σάββατο 30 Αυγούστου απέναντι στην Κηφισιά.