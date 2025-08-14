Ολυμπιακός: Ο Εντού στη Νάπολι, τα δύο σούπερ φιλικά και οι μεταγραφές

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τα σπουδαία φιλικά του Ολυμπιακού, την παρουσία του Εντού και τις μεταγραφές.

Σούπερ τα δύο φιλικά του Ολυμπιακού στην Ιταλία. Αλλά και κρίσιμα για να μετρήσει τις δυνάμεις του. Από τη μία, σήμερα, η πρωταθλήτρια Νάπολι κι από την άλλη, μεθαύριο, η φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ Ίντερ.

Μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι η εικόνα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ σε αυτά τα δύο παιχνίδια, θα έχει αντίκτυπο και στις αποφάσεις επί των μεταγραφικών. Μπορεί κανείς να μην το παραδέχεται επίσημα, όμως όλοι καταλαβαίνουν ότι θα παίξουν ρόλο τα φιλικά με τη Νάπολι και την Ίντερ. Ούτε είναι τυχαίο ότι τουλάχιστον στο αποψινό παιχνίδι θα είναι εκεί ο Εντού, ο Βραζιλιάνος υπερδιευθυντής των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, καθώς είναι το πρώτο ματς στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, το οποίο «επισκέπτεται».

Ο πρωταθλητής Ελλάδας έχει ήδη κάνει τέσσερις μεταγραφές, δύο στα χαφ (Σιπιόνι, Νασιμέντο) και δύο στην επίθεση (Στρεφέτσα, Καμπελά) κι έχει προωθήσει και τρία νέα παιδιά στις τρεις γραμμές της ομάδας (Καλογερόπουλο, Λιατσικούρα, Πνευμονίδη), οπότε μιλάμε για εφτά νέα ονόματα-με τον Γιαζίτζι να είναι το 8ο, με την επιστροφή του από τον σοβαρό τραυματισμό του. Όμως ο σχεδιασμός προβλέπει άλλα τρία (στόπερ, εξτρέμ, σέντερ φορ), ώστε να καλυφθούν τα κενά των Κάρμο, Βέλντε, Κωστούλα στο ρόστερ, άρα υπάρχει μεγάλη δουλειά να γίνει. Θα μπορούσε η τριάδα να είναι Μάρι (Φιορεντίνα), Ζένον (Μπόκα Τζούνιορς), Μανέ (Μιάλμπι), αλλά ξέρουμε πόσο ρευστά είναι τα πράγματα στον Ολυμπιακό για να κάνουμε από τώρα ακριβή πρόβλεψη.

Ένα ρόλο παίζει και ο αριθμός των κοινοτικών διαβατηρίων, καθότι ιδανικά οι «ερυθρόλευκοι» θα ήθελαν να έχουν πέντε ξένους, έτσι ώστε να μην υποχρεώνεται ο Μεντιλίμπαρ σε κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος και Κυπέλλου να αφήνει εκτός αποστολής έναν. Ωστόσο, δεν είναι απολύτως δεσμευτική αυτή η προϋπόθεση. Στη δε περίπτωση του Μανέ (ξένος), να λάβουμε υπόψιν μας ότι τον πρώτο καιρό που θα έρθει, θα λείπει ο Ελ Κααμπί για το Κόπα Άφρικα. Να υπενθυμίσω ότι ο εξτρέμ Αντίνο της Γοδόϊ, στην απόκτηση του οποίου είχε φτάσει πολύ κοντά ο Ολυμπιακός, έχει ιταλικό διαβατήριο.

Αναφορικά τώρα με τις αποχωρήσεις, έφυγαν και οι τρεις κυνηγοί που ήταν εκτός πλάνων του Μεντιλίμπαρ: με μεταγραφή ο Βέλντε και με δανεισμό οι Μασούρας, Μπετανκόρ. Όπως δανεικοί δόθηκαν και οι Παπακανέλλος, Αθανασίου. Απομένει να βρεθεί λύση και με τους Βέζο, Αναγνωστόπουλο, ώστε να μείνουν 25 στο νυν ρόστερ και μετά να προστεθούν άλλοι τρεις και να φτάσει ο αριθμός στους 28, που είναι το πιθανότερο και να κλείσει εκεί, παρότι ο προπονητής θα…προτιμούσε το νούμερο 26.

Όπως και να έχει, πολλά μπορεί να συμβούν έως τις 2 Σεπτεμβρίου, όταν και ο Ολυμπιακός θα δηλώσει τη λίστα του στο Τσάμπιονς Λιγκ. τα περισσότερα, όμως, έχουν ήδη γίνει και στο τέλος θα υπάρξει κι ένα 10ήμερο έως τις 12 Σεπτεμβρίου, με το φινάλε των μεταγραφών, για κάποια διορθωτική κίνηση, εάν και εφόσον, καθώς η ευρωπαϊκή λίστα θα έχει κλείσει.

Ο Γιαζίτζι φαίνεται να μένει, όπως είναι τώρα τα πράγματα, αλλά για να μπει στη λίστα του Τσάμπιονς Λιγκ δεν είναι και…φαβορί, λόγω φυσικής κατάστασης, στην οποία ακόμη υστερεί, καθώς στην πραγματικότητα έχει να παίξει επίσημο παιχνίδι από τον Μάϊο του 2024.

Άσχετο: Μέσα σε σχεδόν όλες τις τελευταίες μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι το γνωστό δίδυμο των διάσημων μάνατζερ Μπερτολούτσι και Κία. Και οι δύο της απολύτου εμπιστοσύνης του Εντού. Αλλά κυρίως προσωπικοί φίλοι με τον Μαρινάκη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αυτό το Παρί Σεν Ζερμέν-Τότεναμ 2-2 από 0-2, θύμισε σε εμάς το Ολυμπιακός-Τότεναμ 2-2 από 0-2! Εκείνο το φοβερό ματς στο Καραϊσκάκη, στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ, το φθινόπωρο του 2019, με τον Ποντένσε να μειώνει με τη λήξη του ημιχρόνου και τον Βαλμπουενά να ισοφαρίζει με πέναλτι στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου.

Τέτοιες βραδιές, αν όλα πάνε καλά, θα έχει την ευκαιρία να ζήσει πάλι η οικογένεια του Ολυμπιακού το φθινόπωρο που μας έρχεται. Βραδιές όπως το Ολυμπιακός-Μαρσέϊγ 1-0 με το γκολ του Χασάν στο 90’ από τη σέντρα του Βαλμπουενά.. Μακάρι δε ο Καμπελά να αποδειχθεί τώρα το ίδιο καθοριστικός με τον Βαλμπουενά τότε. Ο Γάλλος κακός δεν ήταν με την Ουνιόν στο τελευταίο φιλικό στο Βερολίνο, αλλά σίγουρα χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά μέσα στο παιχνίδι για να σταθεί σε επίπεδο Τσάμπιονς Λιγκ.

