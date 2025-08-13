ΠΑΟΚ: H φανέλα με το «7» στον Γιακουμάκη
O Γιώργος Γιακουμάκης είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Τρίτης (12/8), καθώς έκλεισε ο δανεισμός του από την Κρουζ Αζούλ στον Δικέφαλο.
Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει 1.8 εκατ. από το συμβόλαιο του, ενώ στο deal τοποθετήθηκε και ρήτρα αγοράς στα 5 εκατομμύρια.
Τα γυρίσματα για το video του παίκτη ολοκληρώθηκαν και ο ατζέντης του ανάρτησε φωτογραφία από τα παρασκήνια που απεικονίζει τον Γιακουμάκη στα ασπρόμαυρα με το Νο. «7» στην πλάτη.
Ενα νούμερο που τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποφάσισε φέτος να επιστρέψει στο «65» που φορούσε τα πρώτα επαγγελματικά χρόνια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.