Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι ο νέος φορ του ΠΑΟΚ και την ερχόμενη σεζόν θα αγωνιστεί με το Νο. «7», το οποίο άφησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

O Γιώργος Γιακουμάκης είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Τρίτης (12/8), καθώς έκλεισε ο δανεισμός του από την Κρουζ Αζούλ στον Δικέφαλο.

Θυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει 1.8 εκατ. από το συμβόλαιο του, ενώ στο deal τοποθετήθηκε και ρήτρα αγοράς στα 5 εκατομμύρια.

Τα γυρίσματα για το video του παίκτη ολοκληρώθηκαν και ο ατζέντης του ανάρτησε φωτογραφία από τα παρασκήνια που απεικονίζει τον Γιακουμάκη στα ασπρόμαυρα με το Νο. «7» στην πλάτη.

Ενα νούμερο που τα δύο προηγούμενα χρόνια είχε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποφάσισε φέτος να επιστρέψει στο «65» που φορούσε τα πρώτα επαγγελματικά χρόνια.