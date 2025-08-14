Οι δύο... δρόμοι του Βιτόρια για το «10»

Το δίλημμα που αντιμετωπίζει ο Ρουί Βιτόρια για την θέση «10» και η προσεκτική επιλογή για τις θέσεις των εξτρέμ. Αποστολή στην Πολωνία: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (14/08-21:00) στο γήπεδο Μιέσκι της Κρακοβίας την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην ρεβάνς του μεταξύ τους 0-0 του ΟΑΚΑ, σ' έναν αγώνα που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί στα Play Offs του Europa League, εξασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή της συνέχεια για την φετινή σεζόν, έστω στο League Stage του Conference League στο κακό σενάριο.

Οι «πράσινοι» που έτσι κι αλλιώς δεν είχαν στην διάθεσή τους τον Τάσο Μπακασέτα, είδαν και τον Φίλιπ Τζούρισιτς να μην καταφέρνει να ταξιδέψει στην Κρακοβία με την υπόλοιποη αποστολή λόγω προβλήματος στην γάμπα κι έτσι θα στερηθούν κι έναν δεύτερο σημαντικό παίκτη με προσωπικότητα για τον αποψινό αγώνα.

Από την άλλη και οι Ουκρανοί έχουν τα δικά τους προβλήματα αφού για διαφόρους λόγους ο Αρντά Τουράν δεν μπορεί να υπολογίζει σε έξι ποδοσφαιριστές του. Αυτοί είναι ο Τραορέ, που ήταν γνωστό πως είναι εκτός, ο Κρίσκιβ, ο Εγκινάλντο, που τραυματίστηκε στο ματς του ΟΑΚΑ, ο Πεδρίνιο, που αποκόμισε πρόβλημα από το τελευταίο ματς πρωταθλήματος των Ουκρανών, ο Κέβιν, που δεν έπαιξε ούτε στο πρώτο παιχνίδι και ήταν έτσι κι αλλιώς αμφίβολη η συμμετοχή και ο Σουντάκοβ, ο οποίος έχασε τον πατέρα του.

Οι επιλογές στο «10» και στα εξτρέμ «ταλανίζουν» τον Βιτόρια

Το μεγαλύτερο μέρος της ενδεκάδας με την οποία αναμένεται να παρουσιαστεί o Παναθηναϊκός του Ρουί Βιτόρια στο αποψινό ματς δύσκολα θα έχει αλλαγές σε σχέση με κείνη που είχε επιλέξει ο Πορτογάλος τεχνικός στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, ωστόσο υπάρχουν κάποιες θέσεις στο επιθετικό κομμάτι, που χρειάζονται πολύ περισσότερη σκέψη.

Ο Ντραγκόφσκι θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια έχοντας μπροστά του την ίδια ακριβώς αμυντική γραμμή. Οι Τουμπά και Πάλμερ Μπράουν στο κέντρο της άμυνας και στα πλάγια από την μία ο Κώτσιρας και από την άλλη ο Κυριακόπουλος.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια θα είναι στο «6», όμως για τις δύο θέσεις μπροστά του η κατάσταση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Υπάρχει πιθανότητα να δούμε την συνταγή του ΟΑΚΑ με τον Μαξίμοβιτς στο «8» και τον Τετέ στο «10», αλλά μπορεί να προβεί ο Πορτογάλος τεχνικός σε μία πιο συντηρητική επιλογή βάζοντας μέσα ταυτόχρονα και τον Σλοβένο και τον Σέρβο μέσο.

☘️ Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάνουν αυτή την ώρα την τελευταία τους προπόνηση πριν το μεγάλο ματς με την Σαχτάρ!



📍Αποστολή στην Κρακοβία: Σωτήρης Μυκονίου pic.twitter.com/2vCIhmNsTK August 13, 2025

Στην περίπτωση αυτή είναι πιο πιθανό ο Τσέριν να μείνει λίγο πιο πίσω στο «8» και ο Μαξίμοβιτς να κινείται στον χώρο του 10αριου.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στα εξτρέμ. Αν ο Βιτόρια πάει με την τριάδα Τσιριβέγια-Τσέριν-Μαξίμοβιτς, τότε υπάρχουν τρεις παίκτες (Τετέ, Πελίστρι και Ζαρουρί), μετά και την απώλεια του Τζούρισιτς, για δύο θέσεις.

Ο Πελίστρι, που συνεχίζει να κάνει εξαιρετικά παιχνίδια, δύσκολα θα... κουνηθεί από το δεξί «φτερό» της επίθεσης και με βάση το γεγονός πως η αριστερή πλευρά δεν είναι η αγαπημένη του Τετέ, ο Ζαρουρί συγκεντρώνει πιθανότητες να βρεθεί για πρώτη φορά στο βασικό σχήμα του «τριφυλλιού».

☘ Το σχόλιο του Σωτήρη Μυκονίου και του Γιάννη Σαπουντζάκη από την Κρακοβία, μία μέρα πριν τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ!#paofc pic.twitter.com/Xxb2nlQsWO — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 13, 2025

Αν δε ο Πορτογάλος τεχνικός πάει στην τριάδα Τσιριβέγια-Μαξίμοβιτς ή Τσέριν-Τετέ στην μεσαία γραμμή, τότε τα πράγματα απλοποιούνται περισσότερο, αφού ο Πελίστρι θα πάει δεξιά και ο Ζαρουρί στα αριστερά.

Στην κορυφή της επιθεσης ο Σφιντέρσκι αναμένεται να είναι εκείνος που θα ξεκινήσει, αφού ο Ιωαννίδης έχει κάνει μόλις τρεις προπονήσεις, μετά την επιστροφή από τον μυϊκό τραυματισμό του και κανείς δεν θα ήθελε να ρισκάρει κάποια υποτροπή.