ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός συνέχισαν με νίκες στο πρωτάθλημα Κ19.

Μεγάλη μάχη γίνεται στη Super League K19.

ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συνέχισαν με νίκες στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής. Οι Θεσσαλονικείς λύγισαν την Κηφισιά 2-1, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο με 4-0 και ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανσερραϊκού με 3-0.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακούς είναι στο ρετιρέ, εκεί όπου μπορεί να φτάσει η ΑΕΚ αν νικήσει την Κυριακή τον Άρη, ενώ έναν βαθμό πίσω βρίσκεται το τριφύλλι. Αναλυτικά τα ματς:

Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός 0-3

Την 5η νίκη της στο πρωτάθλημα πέτυχε η Κ19 του τριφυλλιού. Οι Πράσινοι επικράτησαν με 3-0 εκτός έδρας του Πανσερραϊκού, με τον Νεμπή να πετυχαίνει δύο τέρματα και τον Μπρέγκου άλλο ένα (είχε και μία ασίστ, ενώ δύο ασίστ είχε και ο Ιωάννου).

Στο 23' οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ. Ο Παναθηναϊκός αναπτύχθηκε σωστά, με τον Ιωάννου να κάνει τη σέντρα και τον Νεμπή να τσιμπάει όμορφα την μπάλα και να κρεμάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Οι παίκτες του Δημήτρη Κοροπούλη στο 47' διπλασίασαν τα τέρματά τους με ωραίο σουτ του Μπρέγκου έξω από την περιοχή. Στο 65' ο Μπρέγκου έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, αλλά το σουτ του πέρασε μόλις άουτ. Στο 75' ο Μπρέγκου έκανε την κάθετη και ο Νεμπής διαμόρφωσε το 3-0.

Πανσερραϊκός: Πουρλιοτόπουλος, Μάγης, Βασιλάκος, Μπαξεβάνος, Παπαδόπουλος, Μαύρος, Φθενάκης, Κοσμίδης, Κωτίδης, Σαλβάνος, Ελευθεριάδης.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Δημακόπουλος, Βύντρα, Λάβδας (72' Γαζής), Θεοχάρης (85' Ρεμούνδος), Τερζής (86' Τάσιος), Ζέκα (λ.τ., 5' Μαρκεζίνης), Νεμπής, Μπρέγκου, Ιωάννου (72' Αργυρόπουλος).

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 2-1

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε δύο γκολ στα πρώτα 12 λεπτά, πήρε στο ρελαντί τη νίκη με 2-1 επί της Κηφισιάς, παρέμεινε στην κορυφή κι ετοιμάζεται για το αυριανό ταξίδι στη Βαρσοβία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λέγκια για το Youth League.

Η Κ19 πήρε τους τρεις βαθμούς στο ματς της 11ης αγωνιστικής της Super League, που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σουρωτή κι έφτασε στους 20 βαθμούς σε οκτώ παιχνίδια. Στο 3' άνοιξε το σκορ, όταν μετά από γύρισμα του Γκιόκα με αυτογκόλ έγινε το 1-0. Το 2-0 έκανε ο Ελευθεριάδης με εκτέλεση πέναλτι, που κέρδισε ο Στύλος. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν, επίσης με πέναλτι, στο 85' Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί το πρωί της Κυριακής στη Σουρωτή και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τη Βαρσοβία, όπου στις 25/11 θα αγωνιστεί με την Λέγκια Βαρσοβίας για τον τρίτο γύρο του Domestic Champions path.

ΠΑΟΚ: Μπελερής, Πανικίδης (81' Τσιότας), Βυρσωκινός (64' Ντούνγκα), Τσίτσκας, Καραγιαννίδης, Ελευθεριάδης (64' Παπαδόπουλος), Αρετής, Γκιόκα, Γραββάνης (64' Κρομμύδας), Τουρσουνίδης (75' Οικονόμου), Στύλος.

Ολυμπιακός - Ατρόμητος 4-0

Ένα ημίχρονο χρειάστηκε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο, του οποίου επιβλήθηκε με 4-0 στον Ρέντη για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League K19.

Πλέον τα βλέμματα όλων στρέφονται στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον Ρέντη για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League (17.00).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με τον καλύτερο τρόπο, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό άνοιξε το σκορ, όταν μετά από το κόρνερ του Σιώζιου, ο Καρκατσάλης νίκησε τους πάντες στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 8' οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-0, με τον Κορτές να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι από εκτέλεση φάουλ και ο Κότσαλος στην επαναφορά να σκοράρει σε κενή εστία.

Στο 16' οι Πειραιώτες έκαναν τρία τα τέρματα τους, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κορτές, ο Χάμζα κινήθηκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα για το 3-0.

Η συνέχεια άνηκε και πάλι στην ομάδα του Γιώργου Σίμου και στο 35' ο Κολοκοτρώνης με απευθείας εκτέλεση φάουλ έκανε το 4-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με τον Ολυμπιακό να έχει δύο σημαντικές φάσεις με τους Κολοκοτρώνη στο 55′ και τον Κορτές στο 60′, όμως το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Η μοναδική σημαντική ευκαιρία που είχε ο Ατρόμητος ήταν στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν μετά από κόρνερ του Μπουρλάκου, ο Φρέρης έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Γεωργακόπουλου.

Ολυμπιακός: Γεωργακόπουλος, Μίλισιτς, Σιώζιος (82′ Σουλανιάκου), Καρκατσάλης, Φράγκος (62′ Θεοδωρίδης), Κότσαλος, Φίλης, Χάμζα (62′ Τρικαλιώτης), Βασιλακόπουλος, Κολοκοτρώνης (62′ Αντωνίου), Κορτές (62′ Καλαϊντζίδης).

Ατρόμητος: Κατσάρας, Σαρηγιάννης, Δουκάκης (66′ Στραβομύτης), Τσαγδής, Φρέρης, Λειβαδάρος (4′ Μανδάλος), Κώτσης, Διαμαντάκος (66′ Κότσι), Λιόσης (66′ Μιχαηλίδης), Μαρνέζος, Σασσάνης (77′ Μπουρλάκου).

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Βόλος - Λεβαδειακός 2-1

Αστέρας Aktor - Παναιτωλικός 1-1

Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2025

ΑΕΚ - Άρης 13:00

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, 2025

ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ 15:00

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 20

2. Ολυμπιακός 20

3. Παναθηναϊκός 19

4. ΑΕΚ 17

5. Άρης 16

6. Αστέρας Aktor 16

7. Ατρόμητος 15

8. Παναιτωλικός 12

9. Βόλος 9

10. ΟΦΗ 7

11. Λεβαδειακός 7

12. Πανσερραϊκός 6

13. ΑΕΛ Novibet 4

14. Κηφισιά 2

* ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΟΦΗ, Βόλος, ΑΕΛ Novibet έχουν οκτώ ματς, ο Λεβαδειακός έχει δέκα και οι υπόλοιπες ομάδες από εννέα.